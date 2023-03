Lixo e pontos de entulho na Praça do Cordeiro de Farias são denunciados por moradores

Moradores que costumavam frequentar a praça do Cordeiro de Farias, localizada no bairro do Tenoné, em Belém, denunciam a falta de limpeza, manutenção e fiscalização no local. Segundo relatos, a praça encontra-se em estado de abandono, apresentando lixo espalhado, pontos de entulho, além de brinquedos em deterioração.

Com base nas denúncias feitas à equipe do Eu Repórter, o descarte irregular de lixo sempre foi um problema enfrentado pelos visitantes do local, pois é comum que a praça esteja repleta de materiais e resíduos espalhados pela área. No entanto, a falta de ações mais efetivas dos órgãos competentes contribui para a situação, já que os denunciantes afirmam que não é feita coleta de lixo regularmente na área, nem fiscalizações mais severas.

Um morador do local, que optou por não se identificar, conta que tornou-se impossível fazer uso do espaço, já que além da sujeira, o mau cheiro também afasta visitantes da praça. "Se eu quero levar meu filho para passear, preciso levá-lo em outro lugar, simplesmente porque o local bem em frente à minha casa está abandonado", diz.

Ainda segundo o denunciante, alguns pontos comerciais que ficam na praça e ao redor dela também descartam lixo em quantidades maiores, tornando o ambiente ainda mais poluído.

Em vídeos enviados à equipe de reportagem, é possível observar um denunciante passando de bicicleta por toda a praça, registrando os locais com maior sujeira acumulada, em sua maioria, nas ciclofaixas e calçadas, com a presença de urubus sobrevoando os pontos em busca de alimentos.

Outro ponto relatado são bancos e brinquedos da praça quebrados e enferrujados. Em destaque, a pista de skate, um ambiente recreativo voltado à práticas esportivas, que está sendo usada como abrigo de usuários de drogas, além estar com a estrutura danificada.

Os denunciantes pedem ações de limpeza mais efetivas no local, por ser o único espaço de lazer do entorno, além de fiscalizações para punir quem pratica o descarte irregular de lixo na área. "Só queremos ter o direito de usar o espaço do nosso bairro, levar nossas crianças. É um direito nosso!", diz o morador em anonimato.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que realizou uma força-tarefa de análises e vistorias para que algumas praças de Belém sejam recuperadas. No comunicado, eles afirmam que mais de 20 logradouros públicos passaram por reformas e foram reinaugurados.

"A Seurb iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. Após a homologação da licitação, o órgão municipal de Urbanismo vai iniciar um planejamento para fazer a revitalização de outros espaços da capital paraense que necessitam de reformas", conclui o texto.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), por meio de nota, explicou que, há menos de 30 dias, executou serviços de roçagem no referido logradouro. O agendamento de retorno será definido em conjunto com a Secretaria Municipal de Saneamento.

A Redação Integrada do Grupo Liberal também solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)