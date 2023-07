Praça Batista Campos estaria com animais doentes e sem limpeza

Informações enviadas para equipe do Eu Repórter denunciam o abandono da praça Batista Campos, na travessa Padre Eutíquio, em Belém, que estaria sem limpeza e com animais doentes circulando na área. Uma denunciante anônima encaminhou um registro de uma garça morta dentro de um lago na praça.

"Foi uma situação triste. Fui ao local para passear e me deparei com a cena. Ver animais doentes e mortos não é fácil", contou a denunciante. Ela alega que há garças com asas quebradas.

"A praça está abandonada. Eu estranhei a aparência degradante do local quando fui nesse domingo (2). Há folhagem em excesso, dá para perceber que não é limpa", pontuou a denunciante anônima. Essa não seria a primeira vez que aparece um animal morto no local. "Fiquei triste em ver o cartão portal da cidade naquelas condições. Fui para respirar ar puro e me deparei com uma situação lamentável", desabafou.

A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) informou, em nota, que a limpeza é feita diariamente, de domingo a domingo. "São 14 profissionais fazendo a varrição, acondicionamento e destinação final dos resíduos coletados, deixando as praças limpas", comunicou. Já a Secretaria de Meio Ambiente (Semma) de Belém disse que cabe à pasta “apenas a manutenção das áreas verdes das praças e logradouros da cidade”.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)