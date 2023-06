Brinquedos e equipamentos de academia quebrados causam transtornos na praça Batista Campos

As áreas de lazer e academia ao ar livre na praça Batista Campos, localizada no bairro Batista Campos, na travessa Padre Eutíquio, em Belém, apresenta equipamentos quebrados há mais de um ano. A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de pedestres e trabalhadores da praça que reclamam da falta de manutenção e áreas esburacadas na localidade.

brinquedos e equipamentos da praça batista campos O local pede por manutenção Ainda há crianças brincando no local, porém há brinquedos impróprios para serem usados, segundo a trabalhadora Os brinquedos nunca receberam manutenção, segundo a denunciante A trabalhadora conta que há vários equipamentos quebrados no local Equipamentos irregulares na praça

"Eu trabalho há sete anos na praça e já observei que, quando ocorre as reformas na praça, eles apenas tapam os buracos, mas eu nunca vi reformas na área dos brinquedos e academia. Durante o tempo em que eu trabalho na praça, nunca vi os equipamentos dessas áreas receberem manutenção", contou uma trabalhadora do local que não quis se identificar.

A denunciante conta que possui dois filhos, mas ela não permite que a sua filha de seis anos brinque nos brinquedos, pois já observou acidentes por conta das falhas e dos equipamentos quebrados. "Meus filhos não podem brincar, pois podem se machucar. Eu já vi crianças caindo do brinquedo e quebrando o braço. Há muito ferro solto, ponta de madeira que pode arranhar e furar a minha filha de seis anos", pontuou.

Segundo ela, na área dos brinquedos, parte do balanço está quebrado há dois anos e o escorrega do local teria quebrado já faz cinco meses. Com relação a área de academia, os equipamentos seguem rompidos há um ano.

"O órgão público colocou uma placa de reforma, mas nada foi feito até agora. Além disso, há vários locais da praça que apresentam buracos. Eu não me sinto bem com essa situação, é muito ruim para as crianças que precisam dessa área de lazer, pois o local não oferece segurança", desabafou a trabalhadora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) comunicou que não procede a informação de que o local possui uma placa de anúncio sobre reformas. O texto acrescenta que em 2021, o órgão realizou a recomposição de todo o calçamento da praça e uma lavagem geral no espaço.

"A Seurb iniciou o processo de licitação específica para reformas e revitalização de praças. Após a homologação da licitação, o órgão vai iniciar um trabalho de planejamento para a realização da revitalização da praça Batista Campos e outros logradouros da capital paraense que necessitam de reformas", disse.

