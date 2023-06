Residentes do conjunto Império Amazônico reclamam de vias esburacadas e falta de iluminação pública

Moradores do Conjunto Império Amazônico, localizado no bairro Souza, entre as passagens Boa Esperança e Getúlio Vargas, em Belém, reclamam que estão há mais de cinco anos vivendo em vias esburacadas e sem iluminação pública.

A comunidade que vive nas alamedas Oito e Nove alegam que há trechos esburacados, no qual prejudicam o tráfego de pedestres e estaria causando transtornos no trânsito da área. Além disso, os moradores se queixam da escuridão, pois há vários pontos sem luz para iluminar as vias.

vias do conjunto império amazônico Há pontos com acúmulo de entulhos Os trechos sem pavimentação prejudica o tráfego de veículos Há várias vias do conjunto com pontos esburacados Moradores também reclamam da falta de coleta de lixo Há mais de cinco anos que as vias do conjunto não recebem pavimentação asfáltica

"Faz anos que estamos assim, acredito que mais de cinco anos sem receber manutenção. Tem senhoras caindo e tem carros sendo danificados, tudo isso por conta dos buracos. O povo daqui se sente abandonado pelos órgãos públicos", disse um morador que não quis se identificar.

O denunciante conta que já tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre a falta de pavimentação das ruas do conjunto, entretanto, não obteve resposta. "Eu ligo para lá e o telefone nem funciona. Aqui tem entulhos, falta de pavimentação e ainda sofremos com a escuridão e os alagamentos", disse.

Em nota, a Sesan informou que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

A Sesan informa, ainda, que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como as ruas do Conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza. A Secretaria acrescenta que vai verificar a situação no local citado, e tomar as medidas cabíveis.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, em nota, que continua avançando com a modernização do parque de iluminação pública em toda a extensão da capital paraense e que vai enviar uma equipe ao local para averiguar a situação.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidades)