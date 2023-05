Moradores da passagem Jardim das Poncianas, em Belém, reclamam da falta de iluminação pública

Na passagem Jardim das Poncianas, próximo à avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém, famílias sofrem porque os postes da área estão sem iluminação pública e apresentam defeitos. O problema começou há cerca de duas semanas, após uma manutenção feita pela Prefeitura de Belém na área, conforme denúncias que chegaram para a equipe do Eu Repórter.

A denunciante, que prefere não se identificar, reside há anos no local e conta que a falta de iluminação deixou a área insegura. “A escuridão deixou a área, que já é um local quieto, bem insegura. As pessoas têm evitado chegar tarde em casa ou voltar muito tarde andando, por conta do medo”, disse.

Os moradores afirmam que já fizeram várias reclamações pelo aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) para relatar problemas de iluminação pública. As denúncias apontam que ninguém responde ou dá retorno sobre a situação. Enquanto isso, as famílias se sentem inseguras, já que a área é de pouco movimento de pessoas e carros.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) esclareceu que não fez nenhuma manutenção na área e acredita que o serviço deve ter sido feito por uma concessionária de energia. "Uma equipe vai ser enviada até o local para avaliar a situação", comunicou.

A Seurb também informou que disponibiliza um canal de atendimento às solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número: 0800 042 0971. Também há mais dois canais de atendimento, npor meio de um portal e aplicativo de celular. As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)