Trechos do conjunto Catalina, no Mangueirão, estão sem iluminação pública

Moradores do conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, estão sem iluminação pública há mais de dois meses, segundo denúncias do morador Rafael Nascimento, 30. A situação causa transtornos, pois várias ruas apresentam, pelo menos, um equipamento com defeito. Os pontos mais críticos, com dois equipamentos seguidos sem luz, são na travessa 11 com a rua Sargento Favarro e na avenida Centenário com a travessa Coronel Aurélio, em frente à Igreja Católica Coração Eucarístico de Jesus.

"Na travessa 11, há pontos comerciais com bares e lanchonetes de grande fluxo à noite, mas estão sendo prejudicados com a falta de iluminação", explicou Rafael. Ele também acrescenta sobre o trecho na avenida Centenário com a travessa Coronel Aurélio, pois a igreja da área também é bastante frequentada à noite e precisa de iluminação, principalmente para os idosos que vão até o local.

Entre as preocupações, o medo de assaltos aflige os moradores, já que a escuridão colabora na prática de delitos e maior movimento de criminosos, segundo Rafael. "Essa situação tem afastado os frequentadores dos comércios e os fiéis da igreja. O que mais intriga é o não atendimento das solicitações pelos meios que o órgão responsável disponibiliza", contou o morador.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que, recentemente, toda a extensão da Avenida Mangueirão, desde a Centenário até a Augusto Montenegro, passou pelo processo de modernização de iluminação pública, trazendo mais visibilidade para moradores, pedestres e motoristas, além de mais segurança. O órgão também informou sobre o canais de atendimento para solicitações dos serviços de iluminação pública, pelo telefone: 0800 042 0971, portal e aplicativo de celular.

O órgão municipal acrescenta que as solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)