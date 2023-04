Estudantes do curso de Letras - Libras da Ufra estão sem aulas após queda de árvore

Alunos do curso de Letras - Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) estão há duas semanas sem aulas presenciais por conta da queda de uma árvore que arrebentou a fiação de energia. O vegetal caiu no estacionamento do prédio dos cursos da área de Letras, localizado na estrada principal da Ufra, no bairro da Terra Firme. Por nota, a Ufra informou que a Prefeitura Universitária está atuando de forma célere para o restabelecimento da energia no local o mais breve possível.

Segundo as informações repassadas pelos denunciantes, a árvore caiu no local no dia 6 de abril e prejudicou o acesso dos estudantes ao prédio dos cursos. Apesar do vegetal já ter sido retirado, os denunciantes alegam que nenhuma providência foi tomada com relação a troca de fiação de energia e dizem que estão tendo apenas aulas remotas, mas que nem todos possuem dispositivos com internet adequada para aulas on-line.

"Esse ensino remoto prejudica os alunos, nem todos possuem internet e a maioria utiliza dados móveis e impossibilita o aprendizado. O prédio é um patrimônio histórico, mas ocorre essa ingerência, pois a reitoria não atende os alunos e os professores", desabafou uma estudante do curso de Letras - Libras que não quis ter seu nome divulgado.

A direção comunicou aos alunos que não será possível finalizar o serviço de restituição de energia, pois seria necessário a interrupção do fornecimento de énergia em todo o quarteirão. O comunicado ainda acrescentou que a conclusão das manutenções é prevista para o final do mês de abril. "O Centro Acadêmico de Letras-Libras quer reivindicar e solicitar com urgência a ligação dessa energia. É revoltante, pois a universidade deixa os cursos de licenciatura a mercê", comunicou a denunciante anônima.

"Queremos que a universidade responda, pois são dois cursos, de Letras Português e Libras, que estão sendo prejudicados. Nesse período, estamos tendo defesas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e cria-se esse desânimo por conta da falta de respeito com nós, alunos", pontuou a denúncia.

A Prefeitura da Universidade Federal Rural da Amazônia informou, por meio de nota, que a queda de uma árvore em frente ao prédio de Letras/Libras do campus Belém causou o rompimento da estrutura da fiação dos postes no local, no qual ocasionou a interrupção da energia em todo o campus.

"No mesmo dia a energia foi restabelecida, exceto no prédio de Letras/Libras. A árvore foi retirada do local, no dia 10 de abril, pela empresa terceirizada responsável pela manutenção predial e infraestrutura. No entanto, devido à complexidade do serviço, será necessário o desligamento da energia em todo o quarteirão onde ocorreu o incidente", comunicou.

A Diretoria de Manutenção e Meio Ambiente da Ufra também informou que já realizou o levantamento para a compra de material e o dimensionamento da força de trabalho necessária para o reestabelecimento da energia no prédio, porém está na dependência da empresa terceirizada para a execução do serviço, a qual já foi notificada pela equipe de fiscalização.

Em nota, a Equatorial Pará informou que enviou uma equipe ao local na tarde da última quarta-feira (19) e constatou que o problema é interno, de responsabilidade da própria Universidade. "As equipes da UFRA já estão cientes sobre a situação", ressaltou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)