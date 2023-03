Alunos de Ananindeua não conseguem solicitar a meia passagem, diz denúncia

Denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter alertam para o caso de estudantes que não conseguem solicitar a primeira via de meia passagem. A situação seria recorrente há um ano com os alunos da rede de ensino de Ananindeua. Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, informou que já na próxima semana iniciará o cadastramento das escolas para emissão da primeira via da meia-passagem.

Em contato com o Eu Repórter, a denunciante anônima informou que os seus dois filhos não conseguiram obter a meia passagem. Segundo a mãe, os jovens estão cursando o ano letivo escolar normalmente, um está no ensino fundamental e outro no segundo grau. "Nós, que somos pais e trabalhadores assalariados, fazemos um esforço além do que se pode para que eles assistam suas aulas", pontuou.

Após entrar em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) por mais de cinco vezes, a denunciante teria sido informada pelo órgão que o processo dos filhos está parado no setor de regulação da Prefeitura de Ananindeua.

Por causa disso, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel) e Semob, segundo as denúncias, não conseguem prosseguir com o processo no sistema, que é importante para que sejam inseridos os dados dos estudantes das escolas ao agendamento online, tanto os matriculados do ano letivo de 2022, quanto para os atuais alunos de 2023.

"O acesso a meia passagem é serviço de utilidade pública e direito público subjetivo, é evidente que o poder público tem sua responsabilidade atribuída e deve executá-la com compromisso e respeito a quem de fato tem que ser assegurado. Já liguei, já recorri às redes sociais e não há resposta, só que a Prefeitura de Ananindeua responsabiliza a Setransbel/SEMOB, ou seja, vice versa", contou a denunciante anônima.

Em nota, o Setransbel informou que a documentação das escolas, que inicia o processo de cadastramento dos alunos para 2023, está pronta e será encaminhada às Instituições.

"A conclusão desta etapa dependia da definição, pelo poder público, do espaço físico para atendimento dos alunos, o que já foi confirmado para a próxima semana. O calendário de atendimentos na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) será divulgado pela mídia local", comunicou o sindicato.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)