Alunos reclamam de dificuldade na emissão da meia passagem

Alunos da Faculdade Adventista da Amazônia (Faama) afirmam que estão com dificuldades na emissão do Passe Fácil Estudantil, também conhecida como meia passagem.

Segundo relatos, os estudantes estão há mais de um ano cobrando da secretaria da faculdade o envio da relação de alunos requerentes ao órgão competente.

De acordo com as denúncias, um grupo de alunos abriu um requerimento solicitando a emissão do passe e a faculdade os retornou dizendo que só seria possível mediante um ofício de autorização enviado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), que ainda não havia sido feito.

O mesmo grupo de alunos, então, ainda segundo os denunciantes, procurou a Setransbel que alegou que a emissão ainda não havia sido feita porque a faculdade não teria enviado a eles as documentações necessárias, além da relação dos alunos solicitantes.

O "pingue-pongue" entre as duas instituições tem deixado os estudantes frustrados pois o custo com passagens de ônibus está pesando no bolso dos alunos. É o que afirma um dos denunciantes que preferiu não se identificar.

Segundo ele, há muitos alunos que moram em outros municípios que precisam pegar de três a quatro conduções para assistirem às aulas diariamente.

"Eu, assim como outros, moro em Ananindeua e pago quase R$20 por dia para frequentar a faculdade. A gente precisa da carteirinha ou não vamos conseguir estudar", contou.

Em outro relato, o denunciante afirma que a cobrança pelo direito da meia passagem era feita semanalmente para a secretaria da instituição e, em uma recente reunião, o coordenador de um dos cursos disse que os alunos precisariam realizar um cadastro no site do Passe Fácil para dar início ao processo de emissão.

Entretanto, alunos afirmam que o site bloqueia a ação informando que a faculdade não enviou a listagem de alunos.

A Faculdade Adventista da Amazônia informou, por meio de nota, que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Benevides para finalizar o processo do envio dos lotes de alunos do ensino básico/superior para a emissão da carteirinha e que a ação foi concluída na última sexta-feira (04).

A Setransbel, também por meio de nota, informou que a Faculdade está vinculada à secretaria de Benevides. O processo iniciou no dia 10 de agosto deste ano, quando a secretaria enviou às instituições o ofício de autorização do cadastramento de 2022.

O prazo para a entrega das informações de matrícula dos requerentes iniciou em 16 de setembro, concluíndo em 03 de novembro, data em que a FAAMA entregou a relação de alunos.

Prazo para emissão do Passe Fácil

Ainda segundo o texto, a partir do dia 14 de novembro o estudante deverá acessar o site do Passe Fácil para agendar o seu atendimento presencial para o cadastro da carteirinha, quando deve apresentar seus documentos e coletar sua biometria, o que vai ocorrer conforme a seguir:

• 21 a 25/11 - para as Escolas do Centro - no Ginásio Municipal Nagib Salomão Ross – Benevides/PA.

• 28/11 a 02/12 - para as Escolas do Murinim – na E. E. ENS. MED. PROF.ª RUTH GUIMARAES FERREIRA

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)