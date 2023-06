Obra inacabada causa transtornos aos moradores da passagem Benedito Gama, em Ananindeua

A comunidade do loteamento Park Laranjeira reclama de buracos, lamaçal e mato alto na passagem Benedito Gama, entre as ruas Laranjal e Paulo Assunção, localizada no Icuí-Guajará, em Ananindeua. Os moradores alegam que houve abandono das obras de manutenção que ocorriam na passagem desde o mês de março. Segundo relatos, a equipe de trabalho suspendeu os serviços em abril.

Uma moradora da região, que optou pelo anonimato, disse que o motivo das obras eram para asfaltar duas ruas do conjunto. “Eles jogaram um aterro arenoso em uma rua, mas na outra não fizeram nada. Em março, colocaram tubos até na metade da rua. Desse trecho até a minha casa, fizeram buracos para colocar canos, porém os canos ficaram de fora e foram embora. Disseram que não tinham material", diz.

Segundo a denunciante, pedestres e moradores não conseguem trafegar pela área, pois há riscos de quedas nos buracos, e carros por aplicativos e caminhões de lixo não adentram a rua por conta dos problemas da via.

"A gente precisa amarrar uns sacos nos pés por causa das cheias nos períodos de chuva e as crianças, quando vão pra escola, precisam enfrentar todas essas dificuldades. Uma vizinha aqui do lado está grávida e já perguntou como vai pedir um carro por aplicativo, quando precisar ir ao hospital, se nenhum veículo consegue passar por aqui?", desabafou a denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que “a empresa responsável pela execução da obra foi notificada para retomar os serviços no prazo de 30 dias”.

"A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Sesan, vem trabalhando desde 2021 no bairro do Icuí e já conseguiu entregar mais de 80 ruas com os serviços completos de rede de drenagem à pavimentação asfáltica, bem como todas as ruas do Icuí com 100% das luminárias com as lâmpadas em LED", comunicou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)