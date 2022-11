Moradores reclamam de buracos e obra inacabada em Ananindeua; vídeo

As condições precárias da rua Nova, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), estão gerando reclamação dos moradores. Eles contam que os problemas da via, localizada entre a rodovia BR-316, km 3, e a passagem Alegre, começaram há cerca de um ano após obras para implantação de rede de esgoto. No local, parte do asfalto está tomado por pedras e buracos, dificultando a passagem de veículos.

Segundo os moradores, a obra iniciou em novembro do ano passado. Vários trechos de asfalto da rua tiveram de ser furados para a instalação das tubulações de concreto. Por conta da paralisação dos trabalhos, ainda há tubulações e restos de obras deixados na rua. De acordo com a moradora Maria de Oliveira, 67 anos, o esgoto antigo estava obstruído. Ela diz que os técnicos dão longos intervalos de trabalho e demoram para concluir a obra.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Em Benevides, estudantes e moradores reclamam da falta de ônibus]]

“Eles cavaram esses buracos há um ano. A gente nunca viu uma máquina trabalhando, que realmente desse noção de que iria sair um serviço com resultado bom. Eles resolveram cavar um buraco em cada parte, onde estava obstruído, ao invés de trocar a tubulação A gente tenta sinalizar aqui para os desavisados não cairem”, contou a moradora. Na rua residem adultos, crianças e idosos. Os vizinhos temem que algum deles possa sofrer um acidente por conta da obra parada.

De acordo com a moradora Maria de Oliveira, 67 anos, o esgoto antigo estava obstruído (Ivan Duarte/O Liberal)

João Francisco, 88 anos, foi quem fez algumas das sinalizações no local. Ele diz que viu os trabalhadores no local pela última vez há três meses. Segundo o morador, a obra é de responsabilidade da prefeitura de Ananindeua, executada por uma empresa terceirizada. “Eu mesmo tive que improvisar aqui para ninguém cair nesses buracos. Temos vizinhos com crianças pequenas, que sempre andam por aqui e podem se machucar. Os próprios carros podem ficar presos. Espero que Deus resolva logo isso”, comentou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota à prefeitura de Ananindeua sobre o caso. A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou "que na rua Nova o serviço executado pela prefeitura é a instalação e limpeza da rede de drenagem e não implantação da rede de esgoto."

"A Sesan ressalta ainda que os serviços não estão paralisados e que a secretaria irá entregar a rua com o sistema de rede de drenagem funcionando, tampas de bueiros, meio fio, pavimentação, sinalização e com o sistema de iluminação pública em LED", acrescenta o comunicado.