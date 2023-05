Obra paralisada deixa rua 4 de Agosto intrafegável na Cabanagem, diz denúncia

Na rua 4 de Agosto, próximo ao conjunto Panorama XXI, no bairro da Cabanagem, moradores reclamam de uma obra que estaria paralisada e sem previsão para a retomada dos serviços. A moradora Keila Pinheiro informou ao Eu Repórter que a obra estava em bom andamento, mas, após um período de reformas, os trabalhadores não foram mais vistos no local.

"Quando eles começaram, estava indo tudo muito bem, mas, de repente, parou tudo. As máquinas começaram a quebrar e não apareceu mais ninguém. Já tem mais de um mês que a obra parou e deixaram vários materiais na frente das casas", disse Keila.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) informou que as obras já foram retomadas e a previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.

Segundo informações, há buracos e canos expostos, além de trechos em que os pedestres não conseguem trafegar, causando transtornos. De acordo com Keila, em uma ocasião, uma moradora da região passou mal em casa e precisava ir a emergência, mas, a ambulância não conseguiu entrar na rua por conta dos problemas causados pela obra inacabada.

"Tem uma casa em que mora uma senhora que utiliza muletas. Ela precisou fazer uma ponte para poder sair do local, pois deixaram um buraco enorme na rua, com canos de concreto aparecendo. A situação está muito difícil", pontuou Keila.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)