Aposentado Afonso Tavares lamenta precariedade em calçada na avenida José Bonifácio, em Belém

Na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás, em Belém, há uma calçada completamente irregular, além de estar totalmente esburacada, há muito lixo e entulho no local. O aposentado Afonso Tavares, mora há 72 anos no bairro e relata que o problema já persiste há muito tempo.

"Dessa vez, tem oito dias, mas já tiveram vezes que demorou mais essa situação do lixo e entulho aqui na calçada. O problema é que tem um buraco ali enorme que minha esposa ia caindo, o lixo já encobriu no buraco". diz.

(Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Por conta da quantidade de lixo e entulho na calçada, é quase impossível visualizar o buraco. " Isso aqui já é costume aqui no bairro de São Brás, não só como nas proximidades. Só mora idoso aqui, e nós não temos condições de tirar capim. Eu tiro o capim, mas nós pagamos impostos, né", relata.

O idoso afirma que já procurou a prefeitura e relatou o problema, mas não foi feito nada para regularizar a situação. "Eu já fui na prefeitura duas vezes fazer reclamações, fizeram até um protocolo, mas nada foi feito por aqui".

Preocupado, o aposentado relata sobre o momento em que sua esposa quase caiu no buraco. “Hoje pela manhã, fomos ao supermercado eu e minha esposa de 88 anos, mas graças a Deus nossa filha estava conosco, e segurou minha esposa, quase ela caiu nesse buraco, pra uma idosa operada da cabeça, passar por isso, é um perigo, as autoridades que se dizem competentes não agem, não fazem nada, essa é a realidade”.

Além disso, o idoso se preocupa também com a higienização da área, que está cheia de lixo e entulhos. “Aqui deve ter no mínimo um foco de mosquito da dengue, a tendência é piorar. Eu lamentavelmente tenho que aguentar isso. Queria que o órgão responsável, fizessem algo para ajudar nesse sentido”.

(Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local indicado para remover o lixo, além de investigar possíveis falhas na coleta domiciliar. "Se confirmadas, será feita uma notificação à empresa responsável. É importante destacar que a população recebe orientações das equipes de educação ambiental sobre os dias e horários de coleta, e sobre o serviço Zap-Entulho (98499-0059) para o descarte de entulhos. A Sesan incentiva a denúncia de descartes irregulares através do telefone153 da Guarda Municipal. É importante ressaltar que Belém está passando por operações de limpeza emergenciais e prevê melhorias na gestão de resíduos com o novo sistema de limpeza urbana em implantação na cidade", diz a secretaria.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre a calçada sem manutenção, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

