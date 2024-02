Fundação Cultural do Pará realiza oficina sobre elaboração de portfólio na Casa das Artes

Para incentivar o trabalho artístico através da valorização de habilidades na comunicação visual, a Casa das Artes, da Fundação Cultural do Pará (FCP), promove a oficina de Diagramação de Portfólio. A iniciativa é parte do projeto “Laboratório de Aperfeiçoamento”, que busca dar continuidade à capacitação e aprimoramento de artistas, pesquisadores, produtores e fazedores de cultura. As inscrições terão início a partir desta quarta-feira (21), de forma online.

No contexto do mercado de trabalho, o portfólio se configura como um material essencial que funciona como uma espécie de “vitrine” para o público externo e possíveis empregadores ou interessados. Segundo a organização do curso, o conteúdo programático da oficina se dividirá em diversas vertentes, visando apresentar aos participantes os princípios fundamentais acerca da construção deste documento para a apresentação de trabalhos artísticos.

A capacitação, que será ministrada por Márcio Lins, servidor da FCP, levará em conta os vários formatos de arte existentes no setor cultural, bem como a particularidade de cada artista, seu processo criativo e trabalhos, além de discutir novas estratégias e ferramentas para a exposição dos trabalhos de cada participante.

Entre os tópicos abordados na oficina, estão: a elaboração, coleta e organização dos materiais que compõem um portfólio artístico, incluindo os processos individuais do artista na concepção de seus conceitos; a redação de textos profissionais e narrativas para formatos como minibiografias e currículos resumidos; os fundamentos do design visual, sonoro e audiovisual na apresentação dos portfólios; além, é claro, de tutoriais sobre como usar as redes sociais e plataformas especializadas para tornar acessíveis as obras dos artistas, pesquisadores, professores e produtores culturais.

No total, serão disponibilizadas 30 vagas - 9 para a modalidade presencial e o restante para a modalidade virtual. A formação será realizada de 26 de fevereiro a 1 de março, no horário das 19h e 21h, e o prazo máximo de inscrição é nesta sexta-feira (23).