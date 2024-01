Casa das Artes exibe curtas-metragens que exaltam culturas amazônicas na “Mostra Pulsar”

A partir desta quarta-feira (31) mais uma programação cultural chega a cidade, com a “Mostra Pulsar”, realizada pela Fundação Cultural do Pará. O evento fica em exibição nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, a partir das 19h, no auditório da Casa das Artes. A entrada é gratuita.

A "Mostra Pulsar" é uma programação que possui o objetivo de divulgar os trabalhos audiovisuais dos contemplados pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura, com a exibição de seis curtas-metragens agraciados do edital.

Essa é uma programação cultural que já se tornou tradição no calendário da fundação. Para Felipe Pamplona, técnico em gestão cultural da Casa das Artes, a "Mostra Pulsar" surgiu com o objetivo de traçar um panorama da cena audiovisual da cidade e para ser exibida durante o período comemorativo do aniversário de Belém. “Ela já teve duração de até de cinco dias, mas sempre mostrando o panorama do que foi produzido na cidade no ano anterior e também mesclando com alguns trabalhos oriundos das bolsas de incentivo e dos editais da FCP e da Casa das Artes”, comenta.

Os filmes selecionados são oriundos de diversas Regiões de Integração do Estado, entre elas os municípios de Marabá, Igarapé-Miri, Cametá, Bragança e Marapanim. (Foto: Divulgação/Agência Pará)

A curadoria da mostra é feita pelos técnicos da Casa de Artes, que de acordo com Felipe, é uma forma de celebrar Belém e o audiovisual produzido de forma independente. Além de também marcar a abertura das atividades da coordenação de artes visuais e audiovisual da Casa das Artes. “Esse ano a Mostra tem a particularidade de serem exclusivamente filmes produzidos pelos nossos editais de incentivo, o prêmio FCP de Cultura e Arte”, complementa.

Os filmes selecionados são oriundos de diversas Regiões de Integração do Estado, entre elas os municípios de Marabá, Igarapé-Miri, Cametá, Bragança e Marapanim.

Nas obras audiovisuais documentais, será possível identificar a valorização das diversas culturas da Amazônia, mostrando o modo de vida do povo e a relação com a natureza. Ao mesmo tempo, as ficções apresentaram um apuro técnico e estético da região.

Os Curtas-metragens selecionados na Mostra Pulsar 2024 foram “Matinta Perera”, “Reconstruindo comunidades: fenômeno da terra caída", “Mistérios de Boa vista”, “Exu não é o Diabo”, “Sangria” e “Casario antigo de Marabá”.

“Nós prezamos pela diversidade, dos seis selecionados, quatro são documentários e duas ficções. Além da permanência do documentário enquanto formato mais exercitado, a origem deles não são produtores e cineastas da região metropolitana de Belém. Isso é um reflexo da política de descentralização da Fundação Cultural do Pará”, conclui Felipe Pamplona.

O Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura foi um edital que premiou mais de 200 propostas inéditas, em diversos segmentos artísticos, com o objetivo de incentivar a produção artística e cultural da Amazônia paraense.

Segundo as informações divulgadas pela Fundação Cultural do Pará, o valor destinado às propostas foi de R$6 milhões, distribuídos aos inscritos nas áreas de artes visuais, teatro, dança, circo, artes musicais e literárias, audiovisual, design e moda e diversidade cultural e transformação social. Dos prêmios, 40% foram destinados para candidatos da RI do Guajará e 60% aos das demais regiões.

Serviço

Mostra Pulsar 2024

Data: 31 de janeiro (quarta-feira) e 01 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Auditório da Casa das Artes

Endereço: R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 - Nazaré, Belém