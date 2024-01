Turnê ‘AmarElo’, de Emicida, encerra com shows em todas as regiões do Brasil

Emicida, rapper brasileiro, encerra a turnê “AmarElo” em junho deste ano. O artista anunciou 12 datas de shows e deve passar em todas as regiões do Brasil. As vendas iniciam no dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro, para pessoas com cartões da bandeira Elo, e 2 de fevereiro, para o público geral.

VEJA MAIS

“A Gira Final” é o nome do encerramento da turnê que celebra o álbum “AmarElo” (2019). Goiânia e Manaus são cidades inéditas inclusas na programação. Além delas, Belém, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Brasília, Olinda, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba também recebem o rapper.

Confira todas as datas da turnê “AmarElo”

Março

09/03 - Belo Horizonte

Abril

06/04 - Porto Alegre

12/04 - Brasília

13/04 - Goiânia

26/04 - Olinda

Maio

11/05 - Salvador

18/05 - Rio de Janeiro

25/05 - São Paulo

Junho

21/06- Florianópolis

22/06 - Curitiba

28/06 - Manaus

30/06 - Belém

Para os clientes com cartão de bandeira Elo, a venda exclusiva inicia no dia 31 de janeiro e vai até dia 1 de fevereiro. Na bilheteria online Ticketmaster, inicia às 10h. Clique aqui. Em bilheteria física, as vendas começam às 12h. No caso de Manaus, as vendas online são pela Bilheteria Digital. Confira. Para o público geral, as vendas são a partir de 2 de fevereiro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)