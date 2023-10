Juliette se manifesta sobre polêmica de plágio de “AmarElo”, de Emicida

Em meio à polêmica de plágio no lançamento de “Magia Amarela”, em parceria com Duda Beat, a ex-BBB Juliette se pronunciou, pela primeira vez, sobre as acusações dos internautas e aproveitou a oportunidade para contar seu lado da história.

O projeto da cantora, que era uma campanha publicitária, foi apontado como plágio de “AmarElo”, obra de Emicida, com Majur e Pabllo Vittar na última terça-feira (17). No Instagram, a artista esclareceu que a situação foi resolvida por ambas partes e que conversou com Emicida e Fióti, produtor do rapper.

“Eu preciso conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas é sobre o que aconteceu ontem na campanha publicitária, que vocês já viram em vários lugares [...] Tudo foi entendido, conversado com o Emicida, com o Fióti. Enfim, não há lados opostos, não há intenção nenhuma que pessoas sejam machucadas. Tá tudo bem, tudo tranquilo, ok?”, disse ela.

Em seguida, a cantora falou sobre acusações de plágios de outras obras, que internautas levantaram nas redes sociais. “Depois de tudo esclarecido, começou o tribunal da internet, que acontece sete dias por semana, 24 horas por dia. Eu espero que vocês entendam as características de um plágio, que é crime, e que imputação de crime também é crime", acrescentou.

Ainda nos stories, Juliette compartilhou capturas de telas com referências dos principais clipes apontados como plágio. Entre eles, “Quase Não Namoro”, com Marina Sena, “Gracinha”, com Manu Gavassi e “Não Sou de Falar de Amor”, com João Gomes. “Há uma diferença entre referências e inspirações que está aí para todo mundo e é de domínio público”, completou.

Assista o pronunciamento de Juliette

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)