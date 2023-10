Evandro Fióti, irmão de Emicida, se pronuncia sobre plágio de Juliette e Duda Beat

O novo lançamento de Juliette em parceria com Duda Beat, “Magia Amarela”, gerou polêmica nas redes sociais, na última terça-feira (17), por ser visto como plágio da música “AmarElo”, de Emicida, com Majur e Pabllo Vittar. Evandro Fióti, irmão e produtor do cantor, se pronunciou sobre a polêmica nesta quarta-feira (18).

Logo após o anúncio da música, internautas apontaram semelhanças entre as obras, como a tipografia, cenário fotográfico e conceito geral do trabalho. “Em nenhum momento eu quis tacar hate (ódio) nas pessoas e nas celebridades envolvidas nessa campanha. Nunca foi meu objetivo", manifestou.

"Quero agradecer a manifestação e solidariedade no mercado que recebi hoje. De pessoas de todos os tipos e cargos de executivos porque a gente não construiu o que construiu à toa, foi com reputação, com ética e com verdade", acrescentou.

Por fim, o produtor afirmou que ambas partes estão conversando e que a agência reconheceu o erro. Nas redes sociais, as cantoras também se manifestaram antes, por notas. Segundo a assessoria de Juliette, a música faz parte de uma campanha publicitária para a qual a ex-BBB foi contratada.

Momentos depois, a equipe de Duda Beat reafirmou o comunicado de Juliette. “A artista foi contratada como uma das intérpretes da música 'Magia Amarela', em parceria com Juliette, para uma campanha publicitária da marca Bauducco”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)