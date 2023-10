Millie Bobby Brown diz que não lamenta o fim de Stranger Things: 'Obrigada e adeus'

Millie Bobby Brown, 19, famosa pelo papel de Eleven em "Stranger Things", falou recentemente sobre a série, que será encerrada na próxima temporada. Brown reconheceu a importância do seriado na vida profissional, mas disse que não há o que lamentar com a chegada do final das gravações.

VEJA MAIS

"Stranger Things consome muito tempo de filmagem e está me impedindo de criar histórias pelas quais sou realmente apaixonada. Então estou pronta para dizer 'obrigada' e 'adeus'", confessou a artista à Glamour.

Segundo a intérprete de Eleven, a experiência em Stranger Things foi essencial, já que a ajudou a aprimorar a atuação, com as ferramentas e recursos que ela precisava. Ao ser questionada sobre não estar triste com o adeus à produção, Mille foi enfática: "Ninguém está morrendo. Quando terminar, ainda verei essas pessoas", disse.

A quarta e penúltima temporada da série protagonizada por Bobby Brown foi lançada no primeiro semestre deste ano, sendo a mais longa, com 13 horas de episódios. A entrada de novos personagens que repercutiram entre os fãs e a despedidas de outros importantes para a trama levaram a série a se tornar o título em inglês mais assistido do streaming.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)