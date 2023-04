Atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown revela noivado com filho do cantor Bon Jovi

A atriz britânica Millie Bobby Brown (19) anunciou nesta terça-feira, 11 de abril, que está noiva de Jake Bongiovi (20), filho mais novo do cantor Bon Jovi. O anúncio foi feito pela estrela de Stranger Things em sua conta no Instagram.

Millie e Jake estão juntos desde o final de 2021, quando assumiram o namoro. A primeira aparição do casal ocorreu em março de 2022, durante um evento de gala. Um ano depois, o jovem casal anunciou o noivado através de uma publicação no Instagram. Confira a foto publicada pela atriz:

A atriz que interpreta Eleven em Stranger Things chegou a revelar que conheceu Jake pelo Instagram. “Tudo se iniciou com uma amizade”, contou Millie. O filho de Bon Jovi, que também é ator, já chegou a participar de Stranger Things, no segundo episódio da quarta temporada, quando Eleven sofre bullying em uma pista de patinação.

Em sua conta no Instagram, Jake publicou fotos com Millie e escreveu “para sempre” na legenda. Veja:

Carreira de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown é uma atriz britânica que ficou famosa por seu papel como Eleven na série de televisão "Stranger Things". Nascida em 2004, ela começou sua carreira de atriz em 2013, com apenas nove anos de idade, em um episódio da série "Once Upon a Time in Wonderland". Desde então, ela tem acumulado uma lista impressionante de papéis na TV e no cinema.

Alguns dos principais papéis de Millie Bobby Brown:

Eleven em "Stranger Things" (2016-2023);

Madison Russell em "Godzilla: King of the Monsters" (2019);

Enola Holmes em "Enola Holmes" (2020);

Série "Intruders" (2014);

Série "NCIS" (2014);

Ruby em "Intruders" (2014).

Millie Bobby Brown já recebeu vários prêmios e indicações por seu trabalho como atriz, incluindo um Screen Actors Guild Award, um MTV Movie Award e um Primetime Emmy Award. Ela é considerada uma das jovens atrizes mais talentosas da sua geração e continua a crescer em popularidade e prestígio.

