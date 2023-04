Quem é Jake Bongiovi? Noivo de Millie Bobby Brown e filho de Bon Jovi

A atriz Millie Bobby Brown, de 19 anos, que ficou mundialmente conhecida como a Eleven da série "Stranger Things", da Netflix, deixou seus milhares de seguidores surpresos ao anunciar o noivado com Jake Bongiovi, na terça-feira (11). Os dois assumiram o namoro em novembro de 2021.

A atriz e o filho do cantor Jon Bon Jovi, de 20 anos, fizeram a primeira aparição pública em março de 2022, durante um evento de gala, meses após terem oficializado o romance. Agora, o jovem casal dará um passo mais importante e estão cada vez mais próximos de se tornarem marido e mulher.

Quem é Jake Bongiovi?

Jake Bongiovi nasceu em 7 de maio de 2002, e é o terceiro filho de Jon Bon Jovi, fruto da relação com Dorothea Bongiov. Os dois são casados há mais de 30 anos. Bon Jovi também é pai de Stephanie, de 29, Jesse, de 28 e Romeo, de 19 anos.

Apesar do grande sucesso do pai nos palcos, o rapaz não buscar seguir os holofotes do mundo artístico. Sua paixão é o esporte. Inclusive, foi atleta de futebol americano durante o ensino médio. Apesar de se descrever como "ator", o noivo de Millie Bobby Brown não possui um papel notório, mas já participou da quarta temporada de "Stranger Things", no segundo episódio do seriado, e esteve na cena em que Eleven sofre bullying na pista de patinação. No Instagram, Jake Bongiovi possui mais de um milhão de seguidores.

