Liam Gallagher afirma que Noel Gallagher recusou convite para turnê do Oasis

Liam Gallagher abriu o jogo e confirmou, no X, que o irmão, Noel Gallagher, recusou o convite para participar da turnê comemorativa dos 30 anos do "Definitely Maybe", álbum de estreia do Oasis, grupo britânico fundado pela dupla. A banda encerrou em 2009, em meio aos vários desentendimentos que os irmãos tinham durante as turnês do grupo.

O ex-vocalista do Oasis fez a declaração na madrugada de hoje, em uma postagem na qual respondia às perguntas feitas pelos fãs. Em uma delas, uma seguidora quis saber se Liam faria ou não a "surpresa" de Noel participar da nova turnê.

“Ele foi perguntado e ele recusou”, respondeu o cantor.

Para a nova turnê, Liam contará com Paul Arthurs, guitarrista que deixou o grupo em 1999 e já se apresenta frequentemente ao lado do ex-vocalista do Oasis. Em uma entrevista recente, ele deixou claro que gosta de relembrar os sucessos da banda ao lado de Gallagher.

“Quando estou no palco com Liam Gallagher como artista solo e a gente toca ‘Rock ‘N’ Roll Star’, o lugar entra em erupção”, disse.