Empresa cancela campanha com Juliette e Duda Beat após alegações de plágio

Nesta quarta-feira (18), a empresa Bauducco cancelou a campanha publicitária que seria protagonizada por Juliette e Duda Beat, em meio a alegações de plágio feitas pelo produtor Evandro Fióti, irmão do rapper Emicida, em relação ao conceito da campanha, que gira em torno do suposto uso não autorizado de elementos do projeto AmarElo, de Emicida, lançado em 2019.

A denúncia aponta semelhanças na tipografia, nome e outros elementos visuais entre as duas campanhas. Em comunicado oficial, a Bauducco afirmou que a campanha e a música "Magia Amarela" foram criadas para celebrar o amarelo, traço icônico de sua identidade visual presente há mais de três décadas. Além disso, segundo a empresa, a campanha visava transmitir valores como família, união, encantamento e comunhão associados à empresa.

Diante das acusações, a empresa optou pelo cancelamento da campanha, expressando respeito pelos artistas envolvidos. Juliette e Duda Beat responderam às alegações, por meio de suas assessorias. As artistas esclareceram que música faz parte de uma campanha publicitária e que elas foram contratadas como intérpretes para o projeto audiovisual. Ambas as equipes estão em contato com os responsáveis pela criação e produção para fornecer esclarecimentos adicionais.

A Bauducco indicou a intenção de continuar celebrando seu icônico amarelo e mensagem de união em ocasiões futuras, apesar do cancelamento desta campanha específica.