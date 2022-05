Feira do Açaí, restaurante, Combu e galeria: veja passeios do Emicida em Belém

Emicida se apresentou no último sábado, em Belém, mas antes do show conseguiu aproveitar em vários pontos da cidade. Casado com Marina Santa Helena, que é paraense e tem familiares na capital, o rapper almoçou em um restaurante na Feira do Açaí, no sábado, e no domingo foi para a ilha do Combu.

O artista também aproveitou o passeio pela cidade para conhecer a galeria Kamara Ko.