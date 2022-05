Emicida apresenta show 'AmarElo' pela primeira vez em Belém, neste sábado

Promover uma viagem pela música contemporânea do Brasil é a proposta do MPB Festival, que chega a sua terceira edição no próximo sábado, dia 14 de maio, em Belém. O evento traz à capital pela primeira vez o show “AmarElo”, de Emicida, baseado no aclamado álbum mais recente do artista.

O festival, que será realizado no Espaço Náutico Marine Club, terá ainda shows de Francisco El Hombre com Luê, Bando Mastodontes, Nic Dias e MC Super Shock, além do DJ Albery.

Grande referência no rap brasileiro, Emicida não é marinheiro de primeira viagem em solo paraense. Mas desta vez ele traz à capital o show com o qual tem vivenciado grandes experiências de celebração nos palcos. “AmarElo” é o mesmo show apresentado pelo artista no palco do Lollapalooza Brasil em 2022, e também o mesmo onde apresenta canções como “Principia”, “Pequenas alegrias da vida adulta” e a faixa-título do álbum que dá nome à turnê.

Esta também não é a primeira vez de Francisco El Hombre com o público paraense. No show do sábado eles contam com a participação da cantora paraense Luê. Mateo Piracés-Ugarte, vocalista do grupo, lembra as duas experiências na capital, que classificou como catárticas.

“As pessoas ainda comentam com a gente sobre esses shows. Faz dois anos que não vamos para Belém por causa da pandemia, então estamos extremamente empolgados de poder mostrar o disco novo, o Casa Francisco”, afirma o cantor.

Francisco el Hombre (Azevedo Lobo/Divulgação)

O artista afirma que as canções desse novo trabalho são mais tranquilas, mas, no momento do show, os músicos projetam uma atmosfera mais dançante. “A gente vira as músicas de ponta cabeça, e estamos ligados que a galera de Belém curte dançar demais, então nossa expectativa é fazer a galera dançar mesmo. O repertório é composto pelas músicas novas, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de tocar nossos clássicos, como ‘Triste, Louca ou Má’”, completa.

O Bando Mastodontes traz ao palco toda a áurea de seu novíssimo disco, “Ciranda Celestial” - configurado em meio a uma aura espacial, ornada com cores, símbolos e texturas.

Nic Dias também é uma das atrações locais do Festival, e se apresenta ao lado de MC Super Shock. A rapper mostra nos versos a potencialidade da sua voz em contar histórias, muitas vezes silenciadas, em um país culturalmente racista como o Brasil.

Super Shock iniciou a carreira aos 15 anos de idade e já possui trabalhos tanto solo quanto com outros artistas da região Norte, como “Dadinho”, “Quando o coração parte mais alto”, “Brio” e “Estorvo”, este último vencedor do prêmio de melhor videoclipe no Festival Zélia Amador de Deus em 2020.

Agende-se:

MPB Festival - Ano 3

Sábado, dia 14/5;

Local: Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá);

Ingressos: disponíveis on-line na plataforma Bilheteria Digital; vendas físicas nas lojas Jef (Shopping Grão Pará); Melissa (shoppings Boulevard, Pátio Belém e Parque); Óticas Diniz (Shopping Metrópole Ananindeua); Posto Top 24 (Rua dos Pariquis); Espaço Náutico Marine Club (9h às 17h).