Antes de show, Emicida almoça com esposa paraense na Feira do Açaí, em Belém

O rapper paulistano Emicida, que se apresenta em Belém na noite de hoje, sábado, 14, já está na capital paraense e aproveitou para dar um passeio pelo centro da cidade, onde foi conhecer a Feira do Açaí, um dos pontos turísticos do famoso complexo do Ver-o-Peso.

A foto do passeio foi postada no Instagram pela esposa do cantor, Marina Santa Helena, que é natural de Belém. Ela escreveu no post: "Redescobrindo a cidade com ele".

O casal almoçou em um restaurante reservado na Feira do Açaí. Nos Stories, Marina postou foto da sobremesa e acrescentou um vídeo com os urubus sobrevoando a Pedra do Peixe no céu nublado anunciando a chegada da chuva e legendou: "lá vem ela".

Show

Emicida vai apresentar o show inédito "AmarElo", baseado no aclamado álbum mais recente do artista. Ele é a atração mais esperada do MPB Festival, no Espaço Náutico Marine Club.