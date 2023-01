Cursos e Concursos: Veja os editais culturais abertos em Belém e no Pará no mês de janeiro de 2023

Confira os editais, cursos e concursos abertos na área de cultura. Agenda tem opções no Curro Velho e na Fundação Cultural do Pará, em Belém.

Curro Velho

| O quê: Inscrições abertas para as oficinas artísticas direcionadas ao ciclo do carnaval. As aulas serão ministradas no período de 14 de janeiro a 5 de fevereiro e resultarão no desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho, no dia 11 de fevereiro

| Requisitos: Podem participar crianças e jovens de 6 a 22 anos

| Inscrições: As inscrições devem ser realizadas presencialmente, na secretaria do espaço

| Quando: Até 28 de janeiro

Fundação Cultural do Pará (FCP)

| O quê: Seguem abertas as inscrições para o Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023

| Requisitos: Os candidatos precisam preencher um formulário disponível no site: https://agenciapara.com.br/

| Quando: Até 2 de fevereiro

Produções Artísticas

| O quê: A Fundação Cultural do Pará, lançou o Prêmio Branco de Melo para 2023. Destinado a dar apoio às produções artísticas, o edital premiará até 12 propostas inéditas

| Requisitos: As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário virtual, e podem ser individuais ou coletivas, nos seus mais variados segmentos e práticas.

| Quando: Até 3 de fevereiro

| Informações: e-mail insbmelo@gmail.com ou (91) 3202-4313

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)