Grupo Liberal apresenta o projeto 'Cidade Gastronômica' para a capital paraense

O Grupo Liberal, em parceria com a Universidade da Amazônia (UNAMA) e a Prefeitura de Belém, lança o projeto “Cidade Gastronômica”, em que oito vídeos serão lançados no portal O Liberal.com, sempre com a apresentação de professores e egressos do curso de Gastronomia da UNAMA, com uma receita feita a partir de ingredientes amazônicos. No primeiro episódio, divulgado hoje pelo projeto, disponível no youtube do Grupo Liberal, a professora Monik Albuquerque se une ao aluno Kenny Nogueira para mostrar uma deliciosa receita de Mujica de mariscos.

Segundo a coordenadora do programa, Patrícia Lopes, “o projeto foi criado pensando, primeiramente, em valorizar os nossos insumos. E quando entraram os patrocínios da UNAMA e da Prefeitura de Belém, a universidade teve a ideia de colocar professores e alunos para gravarem receitas com esses insumos. Já, a Prefeitura de Belém, entrou com essa questão da valorização do Ver-O-Peso e juntamos a ideia para vender dessa forma. E foi um grande casamento. Porque pudemos unir história, gastronomia e cultura”, destacou.

A escolha dos profissionais participantes foi feita pela própria UNAMA, pensando em todos os professores da área de gastronomia e os alunos que mais se destacaram naquele semestre. Durante as receitas, além de mostrar todo o passo a passo, eles também contam um pouco das mudanças que a gastronomia trouxe para a vida de cada um. Nos episódios o pode vai se deparar com advogados, administradores, pessoas que tinham outras profissões e depois, acabaram se encontrando dentro da gastronomia e estão levando isso para a vida. Então o programa também vai mostrar como a culinária pode transformar vidas.

As receitas foram escolhidas pelos próprios professores, algumas inclusive já foram até premiadas Brasil afora. Todas as receitas precisavam ter esses insumos específicos. Os episódios duram em torno de quinze a vinte minutos. Monik e Kenny mostram no primeiro episódio como preparar uma deliciosa Mujica de mariscos. Monik Albuquerque é gastrônoma, professora Mestre com especialização em Cozinha Brasileira e em Cozinha Internacional. Já Kenny Nogueira é arquiteto e chef de cozinha, do Restaurante “O Chalé” em Ananindeua. Professor de gastronomia na Usina da Paz, ele é mestrando em Cultura Alimentar e foi o ganhador do reality Show "Égua do Chef", produto também do Grupo Liberal.

Para os próximos episódios, o público vai poder conhecer mais sobre as receitas derolinho de Mapará com creme de tucupi e farofa de banana, medalhão de filé ao molho de pupunha, delícia de cupuaçu, picadinho de pirapema, pão de rosas com açaí, profiteroles de frutas amazônicas com nibs e chocolate de origem e ravioli de jambu com recheio de camarão.

Confira os ingredientes da “Mujica de mariscos”:

½ maço de chicória

100ml de azeite de oliva

1 cebola

1 dente de alho picado

2 pimentinhas verdes

1 pimentão verde

1 maço de coentro picado finamente

200g de massa de caranguejo

100g de sarnambi

100g de patas de caranguejo

100g de camarão regional sem casca - dessalgado

100g de camarão regional com casca - dessalgado e tirado a casca e cabeça

200g de farinha de mandioca fina

1 maço de jambu - apenas as folhas

700ml de água