Banda Sayonara vai colocar o público para dançar na Casa da Seresta

A banda Sayonara vem fazendo a alegria dos fãs com o retorno da vocalista Jade Lima, que passou 15 anos de férias da banda. Neste sábado (21), a banda se apresenta na Casa da Seresta, a partir das 22h. Os ingressos podem ser adquiridos no local.

Jade Lima, que é vocalista da banda, diz que o repertório é eclético e faz o público matar a saudade dos bailes que ocorriam em Belém. "A gente gosta de fazer aquele show que coloca o público para dançar no salão, por isso as pessoas gostam do Sayonara", destaca a cantora.

Depois de 15 anos afastada da banda, Jade Lima disse que resolveu retornar ao projeto, pois era um pedido antigo dos fãs. "Entre 2005 a 2022 a banda passou por muitas formações. E nos últimos anos era forte o pedido que eu retornasse. A gente conversou e eu decidi retornar com o projeto, pois era algo que eu também estava querendo", diz a vocalista.

Nesse período afastada da banda, Jade estava trabalhando com seu projeto solo e também na área de engenharia de telecomunicações. Mas com o retorno para o Sayonara, ela disse que não pretende abandonar seus projetos. "Estou muito feliz em retornar, está sendo algo muito bom, pois foi na banda Sayonara que aprendi tudo que sei.E nessa nova trajetória vou conciliando com meus projetos", disse a vocalista.

Na primeira fase de Jade na banda ela estava com 18 anos. Ela diz que com o retorno alguns dos fãs a reconhecem pela voz. "A gente muda né, muitas pessoas não se ligaram que retornei e quando vão para o show me reconhecem pela voz e vira aquela festa", brinca a artista.

Cantora, compositora e produtora. Nasceu em Belém do Pará e aos 14 anos iniciou sua carreira artística, apresentando-se em bares, casas de shows,restaurantes e eventos particulares com sua banda ou fazendo voz e violão. Em 1996, Jade Lima foi convidada para fazer parte da Banda Sayonara, onde gravou 11 Cd’s e 1 DVD que eternizou grandes sucessos que não deve faltar jamais em seu vasto repertório em suas apresentações.

Em 2007, fechou o ciclo de 11 anos de sucesso à frente dos vocais femininos da banda. Por onde passa todos lembram do sucesso “Quem não te quer sou eu”, eternamente marcado em sua voz que embala até hoje o público apaixonado.

A banda Sayonara surgiu na década de 60 e inúmeros artistas deixaram a marca pela formação da banda. No ano passado, foi exibido documentário de comemoração aos 60 anos da banda Sayonara.