Prefeitura de Belém oferece 302 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

O Banco do Povo de Belém anunciou a abertura de inscrições para novas turmas do programa de qualificação profissional gratuita Donas de Si. Ao todo, serão oferecidas 302 vagas em 17 turmas de 15 cursos contratados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As inscrições presenciais estarão disponíveis nos dias 15, 16 e 17 de abril (de segunda a quarta-feira), na sede do Banco do Povo, localizada na Av. Nazaré, 669, esquina com a Tv. Quintino Bocaiúva, bairro Nazaré, das 8h às 12h. Informações detalhadas podem ser encontradas no site (bancodopovo.belem.pa.gov.br).

Desde 2021, mais de 2.600 pessoas foram qualificadas pelo programa Donas de Si em Belém.

Nesta chamada, destacam-se cursos inéditos relacionados a oportunidades de emprego que surgirão com a COP-30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontecerá em Belém em novembro de 2025. Dentre esses cursos, estão as áreas de construção civil (eletricista, encanador, soldador e mecânico de refrigeração e climatização) e eventos (operador de áudio, barista e fotografia com smartphone).

Além disso, novos cursos nas áreas de moda (modelista e costureiro industrial) também serão oferecidos, além de cursos já realizados anteriormente pelo programa Donas de Si nas áreas de estética (corte de cabelo, corte masculino com máquina, penteados e maquiagem para pele negra) e informática (Excel).

A coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, afirmou que o objetivo é preparar a população de Belém para preencher as vagas de trabalho que surgirão com a COP-30. No início do ano, foram oferecidos cursos nas áreas de hotelaria, incluindo camareira, recepcionista e agente de limpeza. Essas turmas já foram concluídas, e agora estão sendo abertas quatro novas turmas com base no cadastro de reserva formado durante as inscrições. Desta vez, a ênfase será nos cursos do setor de construção civil, visando atender às expectativas de quem busca oportunidades de trabalho.

Veja quais documentos são necessários para a inscrição

Os candidatos devem apresentar originais e cópias dos documentos pessoais, como RG e CPF, além dos comprovantes de escolaridade (histórico escolar, certificado de conclusão ou declaração) e de residência (comprovante em nome do aluno ou dos pais, ou declaração de aluguel ou moradia emitida pelo proprietário do imóvel).

Para os cursos de Excel e Corte masculino com máquina, que exigem conhecimento prévio, é necessário apresentar certificado ou declaração que comprove a experiência. As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de chegada, com possibilidade de cadastro de reserva para aqueles que não conseguirem uma vaga inicial.

No site bancodopovo.belem.pa.gov.br, os interessados podem conferir mais detalhes sobre os cursos oferecidos, as instituições de ensino envolvidas, as vagas disponíveis, os pré-requisitos, o período de inscrição, os endereços e horários das aulas, além do conteúdo programático de cada curso.

Vagas disponíveis serão distribuídas nos seguintes cursos

- Barista (Senac);

- Corte masculino com máquina (Senac);

- Cuidador de idoso (Senac);

- Cuidador infantil;

Excel (Senac);

- Operador de áudio (Senac);

.- Mecânico de refrigeração e climatização residencial (Senai);

- Modelista (Senai);

- Costureiro industrial de vestuário (Senai);

- Básico de Corte de Cabelo (Senac);

- Maquiagem para pele negra (Senac);

- Eletricista instalador predial (Senai);

- Encanador instalador predial (Senai);

- Soldador a arco elétrico e oxiacetilênico;

- Penteado (Senac);

- Fotografia com smartphone (Senac).