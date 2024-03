Curso da FCP auxilia pessoas com deficiência visual com uso de tecnologias

A Biblioteca Pública Arthur Vianna, da Fundação Cultural do Pará (FCP), está promovendo mais uma edição do projeto “Múltiplas Visões”, que estimula o aprendizado e a compreensão acerca da comunicação e cultura de pessoas com deficiência visual, contribuindo para a inclusão social. Até o dia 24 de abril, o “Curso Prático de NVDA” (Software Leitor de Telas) acontece no Espaço Maker, localizado no 3° andar do Centur, em Belém.

As aulas têm foco em auxiliar as pessoas com deficiência visual sobre o uso das tecnologias assistivas, a partir da informática, usando p​rogramas como Word, Office e Chrome.

“O curso de informática com leitor de tela é fundamental para pessoas com deficiência visual, pois assim elas podem fazer atividades com mais liberdade no seu dia a dia. É disponibilizado o aplicativo Dosvox e em concursos públicos é preciso saber mexer em todos os tipos de aplicativos. Aqui a gente ajuda e ensina a se preparar para os desafios da tecnologia”, disse Thaiane Martins, instrutora da oficina.

Igor Ferreira, de 44 anos, é um dos alunos da iniciativa. “Nessa primeira aula, começamos a aprender a mexer no NVDA, um dispositivo muito importante para nós que somos deficientes visuais. Espero levar muito conhecimento dessas aulas. Descobri esse curso por ser usuário da Sessão Braille, aqui do Centur. Achei uma ótima atitude da Fundação em oferecer esse projeto, fico muito agradecido”.