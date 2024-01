Dia Mundial do Braille: Bibliotecas garantem acessibilidade para pessoas com deficiência visual

No dia 04 de janeiro, celebra-se o Dia Mundial do Braille, a data foi criada em 2018, pela Organização das Nações Unidas, em homenagem ao aniversário do francês Louis Braille, criador desse sistema e ferramenta de comunicação para pessoas cegas ou com baixa visão. Em Belém, as bibliotecas do Estado garantem essa acessibilidade para pessoas com deficiência visual, como a Biblioteca Pública Arthur Vianna e do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR).

Entre os serviços disponíveis na Biblioteca Arthur Vianna, estão: computadores com sintetizadores de voz que facilitam a navegação e o acesso à internet, digitalização de textos, empréstimo de audiolivros, periódicos e livros em Braille, leitura oral, impressões em Braille, lupa eletrônica para quem tem baixa visão, máquina Braille, dentre outros. Desde 2022, a biblioteca conta também com os óculos “Orcam MyEye”, que permitem a leitura instantânea de materiais como livros, revistas, apostilas e código de barras. Os óculos apresentam uma câmera acoplada que reconhece os objetos e cores situados à sua frente.

O pedagogo Adelson Pinto, de 63 anos, usuário da seção Braille da Biblioteca Pública Arthur Vianna, define o local como um refúgio. “Espaços como bibliotecas com recursos acessíveis para pessoas com deficiência visual são locais de recriação e socialização. Além do acesso a livros em Braille e outros recursos disponíveis, sempre que preciso resolver alguma situação, por exemplo, de inscrição em sites, procuro esse espaço, que sempre me acolheu muito bem”, garantiu o usuário.

Adelson contou ainda que é pedagogo com especialização em Educação Especial e deve muito do seu desenvolvimento, autonomia e crescimento por todos os materiais que pegou no espaço. “Sou grato por todo esse apoio”, destacou o pedagogo, que ficou cego por conta de uma condição rara dos olhos, que é o glaucoma congênito.

Mais inclusão

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) também conta com uma biblioteca inclusiva, que integra um acervo de 200 livros, contando literaturas infantis e fantasias, além de revistas em quadrinhos, com exemplares em Braille. O espaço foi criado para dar um suporte ao acesso à informação e mais independência à pessoa cega, através da leitura, em meio às terapias oferecidas pelo CIIR.

Denise Morais, bibliotecária do CIIR, explicou que a biblioteca inclusiva faz parte do setor de arte e cultura do Centro. “Funciona com livre acesso para usuários, acompanhantes e colaboradores. A biblioteca possui acervos de consulta local, promove oficinas e atividades. Além do acervo em Braille, também ofertamos oficinas em Braille", destacou.

Informações

A Biblioteca Arthur Vianna funciona na avenida Gentil Bittencourt, nº 650, no bairro de Nazaré, em Belém. Aberto ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h. Mais informações: (91) 3284-9034. Para mais informações sobre a biblioteca inclusiva do CIIR, localizada na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000, em Belém ligue: (91) 4042.2157.