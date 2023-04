​​Estudantes com deficiência visual celebram conquistas com alfabetização em braille

Há 68 anos, a Unidade Educacional Especializada (Uees) José Álvares de Azevedo, em Belém, é referência no trabalho com pessoas cegas e de baixa visão, no Pará. O colégio oferece apoio pedagógico no contraturno ao ensino regular e recebe, em média, 330 alunos por ano. Em comemoração ao Dia Nacional do Braille, celebrado no último dia 8 de abril, a escola promoveu ontem (11) uma programação com oficina lúdica de braille, exposição sensorial, exibição de filme com áudio descrição e outras atividades para o público-alvo e suas famílias.

“Henri era um menino zangado, de tudo ele reclamava, mas um dia algo mudou e em um herói ele se transformou” é um trecho de um poema escrito em braille pela estudante Ana Brígida, de 13 anos, que também é atleta medalhista das paraolimpíadas escolares. Ela é estudante da Unidade Educacional.

“Todos nós temos que ser incluídos, não importa a deficiência. O importante é a inclusão. Entrei aqui na escola com um ano de idade. O que eu mais gosto são as aulas de braille e orientação e mobilidade”, compartilhou a estudante.

“Para entrar na unidade, o aluno precisa estar matriculado em alguma escola estadual. Aqui a gente tem a obrigatoriedade de trabalhar a complementação pedagógica, com acesso aos conteúdos, para que ele se desenvolva segundo as suas habilidades e potencialidades no processo de ensino e aprendizagem. Por isso, o braille é importante na vida do deficiente visual, por dar as possibilidades de leitura, escrita e criar o próprio conceito”, explica a diretora da unidade, Lindalva Carvalho.

A mãe e professora Ana Santa Brígida assistiu emocionada a filha Ana recitando o poema autoral. “A Ana é só orgulho. É muito melhor que eu, que sou professora de português, que tenho o domínio da língua, mas não tenho a criatividade que ela tem. Participar aqui na escola de todas as atividades trouxe boas vivências para o desenvolvimento dela”, exalta Alice.

Serviço:

A Unidade Educacional Especializada (Uees) José Álvares de Azevedo está com matrículas abertas para pessoas com deficiência visual matriculadas regularmente na rede estadual de ensino do Pará. A escola fica na Av.Pres. Pernambuco, entre a Av. Gentil, Av. Conselheiro Furtado, 497 - bairro Batista Campos, Belém.