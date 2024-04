Saiba como se destacar e conquistar uma vaga em uma multinacional

Trabalhar em uma corporação multinacional é o sonho de muitos profissionais de diferentes áreas de atuação. Além de um salário bastante atrativo, essa experiência pode oferecer diversas experiências que engrandecem a carreira do colaborador.

Muitas vezes, essas empresas possuem sedes, escritórios, fábricas e outros tipos de instalações além do seu país de origem, se fazendo presentes em várias localidades ao redor do mundo. Por isso, elas proporcionam para os colaboradores, experiências e trocas de trabalho que ultrapassam as fronteiras geográficas. E por esse motivo elas também podem ser chamadas também de internacionais ou transnacionais.

A possibilidade de usar línguas estrangeiras regularmente, colaborar com gestores e colegas de outras nacionalidades e criar um networking volumoso são determinantes para o interesse dos profissionais.

Conquistar uma vaga numa multinacional, no entanto, pode ser uma grande missão. A especialista em recrutamento, gestão de pessoas e recursos humanos, Anna Padinha, afirma que os processos seletivos costumam ser bem rigorosos e a concorrência é alta, então é preciso muito preparo para chamar a atenção dos recrutadores e se destacar.

Experiências

Sobre as experiências necessárias, ela diz que varia de acordo com o cargo, pois, segundo Anna, são avaliados conhecimento e expertises de cada posição, porém de forma geral, a experiência internacional, seja em sua área de atuação ou área acadêmica. “Este é um ponto chave para atração de recrutadores, pois demonstra habilidades interculturais e uma perspectiva global, as experiências em setores ou indústrias que têm uma presença global significativa, como tecnologia da informação, finanças, consultoria, manufatura ou logística, pode ser especialmente relevante para multinacionais nessas áreas”, diz a recrutadora.

Anna Padinha destaca que é preciso preparo para impressionar recrutadores. (Arquivo Pessoal)

A experiência profissional é um quesito muito importante, assim como a bagagem de conhecimento e expertises, cases realizados no decorrer da carreira, resultados gerados pelo profissional além de ser um diferencial competitivo referente ao demais candidatos, atrai bastante os recrutadores das empresas multinacionais.

Um outro ponto de extrema relevância é a área de educação e qualificações. Multinacionais costumam procurar candidatos com diplomas universitários relevantes, pós-graduação, certificações profissionais e treinamentos adicionais relacionados à posição, ou seja, a formação acadêmica e as qualificações profissionais são importantes critérios de avaliação.

Diferencial

Um outro fator determinante são os idiomas estrangeiros, especialmente o inglês, principalmente para posições que envolvem comunicação internacional e atuação global, e muitas vezes, quando o candidato não possui esse conhecimento, é considerado um fator eliminatório.

“Experiência em liderar ou participar de projetos internacionais, incluindo planejamento, execução e entrega de projetos em diferentes países ou regiões, é altamente valorizada em empresas multinacionais”, completa.

Entre as competências técnicas mais valorizadas pelas multinacionais durante o processo de recrutamento, os chamados “Hard skills”, a especialista afirma que pode incluir conhecimentos em tecnologia, software e sistemas específicos, habilidades de análise de dados, conhecimentos financeiros, intercâmbios, entre outros. “Uma dica valiosíssima é que diplomas ou certificados em instituições de ensino reconhecidas internacionalmente podem ser um diferencial importante para candidatos que buscam posições em multinacionais”, afirma.

Benefícios

Entre os benefícios, destacam-se os salários atrativos, boa reputação no mercado, excelentes oportunidades de networking e maior exposição profissional. Por outro lado, é necessário avaliar questões como a cultura organizacional, a possível falta de individualização dos funcionários, a burocracia e a rigidez dos processos. Mas, apesar das muitas vantagens, a especialista afirma que é preciso conhecer as empresas, além de avaliar os prós e contras da experiência nessas corporações.

Confira:

- Oportunidade de desenvolvimento profissional: Essas empresas tem como cultura o foco no desenvolvimento contínuo de seus colaboradores;

- Plano de carreira estruturado: as multinacionais oferecem estruturas de carreira bem definidas e oportunidades de crescimento dentro da empresa e, ainda, a visibilidade para o mercado;

- Networking global: trabalhar em uma multinacional oferece a oportunidade de construir uma rede global de relacionamento.

Como me preparar para impressionar recrutadores?

Pensando no preparo dos profissionais que desejam ingressar nessas corporações, Anna Padinha lista 4 dicas para potencializar o preparo do candidato e que pode, lá na frente, fazer toda a diferença e impressionar os recrutadores.

- Trabalhe a capacidade de se integrar à cultura organizacional da empresa: Isso inclui a compatibilidade de valores, ética de trabalho, estilo de liderança e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e contextos culturais.

- Pesquise e selecione as empresas adequadas: Faça uma pesquisa detalhada sobre as empresas multinacionais que você tem interesse em trabalhar e selecione aquelas que melhor se alinham com seus objetivos de carreira e valores pessoais

- Desenvolva as habilidades certas: Identifique as habilidades e competências que são valorizadas pelas multinacionais em sua área de atuação e trabalhe para desenvolvê-las. Isso pode incluir habilidades técnicas específicas, proficiência em idiomas estrangeiros, habilidades de comunicação, trabalho em equipe e liderança.

- Crie um currículo e perfil profissional atraente: Elabore um currículo e um perfil profissional que destaquem suas experiências relevantes, habilidades e realizações.