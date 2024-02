Vagas de emprego: seleções na área da educação têm inscrições abertas com salários de até R$ 4,5 mil

A área de educação é um dos destaques nos certames disponíveis em 2024. No Pará, por exemplo, há uma seleção aberta na Prefeitura de Igarapé-Miri, que oferece 439 vagas divididas entre 319 imediatas e 120 para cadastro de reserva. Organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), o concurso público tem salário inicial entre R$ 1.412 e R$ 4.420,55, e a carga horária semanal vai de 20 a 40 horas.

Há chances para todos os níveis de escolaridade no certame, mas, no caso da educação, as vagas são voltadas para o ensino superior: bibliotecário, pedagogo social, professor de atendimento educacional especializado e professor de educação básica, sendo que a primeira categoria é voltada para as especialidades de pedagogia, língua portuguesa, matemática, história, ciências naturais, educação física e língua inglesa, enquanto a segunda categoria é para coordenador pedagógico.

É possível realizar as inscrições até o dia 11 de março, por meio do site da Fadesp. Após ler o edital, clique na aba “área do candidato”, realize login ou crie um novo usuário na plataforma, preencha todas as informações solicitadas no formulário, indique para qual edital e cargo deseja concorrer, confirme sua inscrição e imprima o boleto para pagamento. A taxa fica no valor de R$ 100 para cargos de nível superior, mas, seguindo os critérios, há a possibilidade de solicitar isenção da taxa.

Além da própria inscrição, o concurso terá prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 7 de abril, para os cargos de nível superior, e prova de títulos para todos os cargos de nível superior. A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Acesse aqui o edital.

Outro estado

Fora do Pará, também estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), cujas vagas foram ampliadas para 43. As oportunidades na área de educação são para o nível superior, no cargo de técnico-administrativo em educação, mais especificamente na função de técnico em assuntos educacionais, com salário de R$ 4.556,92, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 658. Há exigência de curso de graduação em pedagogia ou de licenciatura, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de março, com pagamento de taxa no valor de R$ 100, neste site, da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura.. As provas objetivas serão aplicadas no dia 24 de março de 2024. Confira o edital no mesmo site.

Edital previsto

Embora ainda não esteja aberto, há previsão de que seja realizado um novo concurso público para a Fundação Biblioteca Nacional - o órgão solicitou 76 vagas para preenchimento imediato. As oportunidades devem incluir seis chances para o cargo de bibliotecário, na área de educação. Os últimos editais foram publicados em 2014 e em 2012.

A função exige ensino superior em biblioteconomia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional. O profissional fica encarregado de atividades de supervisão, orientação, acompanhamento e execução especializada das atividades de inventário, classificação, indexação, catalogação e registro de documentos bibliográficos, musicólogos, fonográficos, iconográficos e outros.

Serviço

Concurso público da Prefeitura de Igarapé-Miri, no Pará

Vagas: 439, sendo 319

Salário inicial: entre R$ 1.412 e R$ 4.420,55

Inscrições: até 11/03, pelo site portalfadesp.org.br/?page_id=45215

Taxa: R$ 100

Concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Vagas: 43

Salário: R$ 4.556,92, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 658

Inscrições: até 11/03, pelo site concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=200

Taxa: R$ 100