Confira as vagas de estágio abertas no Pará com bolsa de até R$ 1.000 e auxílio-transporte

CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas

Thaline Silva*
fonte

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (Reprodução/Freepik)

O Pará tem duas vagas de aprendiz e 13 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.000,00, além de auxílio-transporte. 

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433

Marketing – Estágio
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 14h às 20h
• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5874090
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5874090

Administração – Estágio
• Cidade: Marituba
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 14h
• Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre
• Código da OE: 5866054
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5866054

Engenharia de Produção – Estágio
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 15h às 21h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5856259
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259

Informática – Estágio
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 12h às 18h
• Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre
• Código da OE: 5854168
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168

Ensino Médio – Estágio
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5854922
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854922

Administração – Estágio
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 3º ao 18º semestre
• Código da OE: 5872828
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5872828

Informática – Estágio
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 14h
• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
• Código da OE: 5816004
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Administração – Estágio
• Cidade: São Miguel do Guamá (PA)
• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5865031
• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5865031

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

