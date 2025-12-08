Confira as vagas de estágio abertas no Pará com bolsa de até R$ 1.000 e auxílio-transporte

O Pará tem duas vagas de aprendiz e 13 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.000,00, além de auxílio-transporte.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

VEJA MAIS

Marketing – Estágio

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 14h às 20h

• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5874090

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5874090

Administração – Estágio

• Cidade: Marituba

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre

• Código da OE: 5866054

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5866054

Engenharia de Produção – Estágio

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 15h às 21h

• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

• Código da OE: 5856259

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259

Informática – Estágio

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 12h às 18h

• Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre

• Código da OE: 5854168

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168

Ensino Médio – Estágio

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5854922

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854922

Administração – Estágio

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando 3º ao 18º semestre

• Código da OE: 5872828

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5872828

Informática – Estágio

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 9h às 14h

• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre

• Código da OE: 5816004

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Administração – Estágio

• Cidade: São Miguel do Guamá (PA)

• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5865031

• Link da vaga: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5865031

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia