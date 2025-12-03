Sedeme abre processo seletivo com vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) publicou, nesta terça-feira (2), o Edital nº 02/2025 para o 5º Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições abriram na quarta-feira (3/12) e terminam nesta quinta (4/12), exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.

O edital prevê 17 vagas distribuídas entre cinco funções: motorista, assistente administrativo, técnico em gestão de desenvolvimento sustentável, técnico em gestão pública e técnico em gestão de informática. As remunerações variam de R$ 1.320 a R$ 1.724,64, podendo ser acrescidas de vantagens previstas em lei. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

O processo seletivo será conduzido pela Comissão do PSS da Sedeme e ocorrerá em três fases: inscrição (habilitatória), análise documental e curricular (eliminatória e classificatória) e entrevista pessoal (eliminatória e classificatória), conforme cronograma divulgado no edital. As entrevistas serão realizadas nas localidades indicadas no Anexo III.

O edital detalha que 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, desde que as atribuições das funções sejam compatíveis com o tipo de deficiência declarada. Caso não haja candidatos aptos, as vagas retornarão ao quadro geral.

Entre os requisitos gerais para a contratação estão: ter mínimo de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares, apresentar diploma ou certificado de conclusão compatível com a função pretendida e possuir conduta ética e aptidão física e psicológica comprovadas. Também não será permitido manter vínculo com a Administração Pública fora das hipóteses constitucionais de acumulação lícita.

O edital reforça que a aprovação no PSS não garante a contratação, que dependerá da necessidade temporária da Sedeme. Todas as etapas, comunicados e resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site oficial do processo seletivo.

As instruções completas, requisitos específicos de cada função e o cronograma detalhado estão disponíveis no edital publicado pela Sedeme.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia