Prefeitura de Novo Repartimento anuncia processo seletivo com salários de até R$ 5 mil; veja detalhe

Inscrições serão presenciais nos dias 9 e 10 de dezembro; seleção é por análise curricular

Hannah Franco
fonte

Novo Repartimento abre PSS com 70 vagas; remuneração chega a R$ 5.073 (Freepik)

A Prefeitura de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com 70 vagas temporárias destinadas a candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 5.073,33, a depender do cargo e escolaridade.

CONFIRA O EDITAL DO PSS Nº 003

As inscrições serão realizadas de forma presencial, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2025, no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, no bairro Uirapuru. Não haverá taxa de inscrição.

Vagas disponíveis

O processo seletivo oferece oportunidades em áreas operacionais, técnicas e administrativas. Entre os cargos estão:

  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Assistente Administrativo
  • Cuidador Social
  • Motorista de Veículos Leves
  • Operador de Trator
  • Mecânico de Máquinas Pesadas
  • Horticultor/Viveirista
  • Técnico Agrícola
  • Técnico em Meio Ambiente
  • Engenheiro Agrônomo
  • Engenheiro Ambiental
  • Engenheiro Florestal
  • Eletricista
  • Pedagogo Social
  • Psicólogo
  • Médico Veterinário

Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 5.073,33

Requisitos para participar

Os candidatos devem apresentar no ato da inscrição:

  • Ensino fundamental, médio, técnico ou superior (conforme o cargo)
  • Idade mínima de 18 anos
  • Histórico escolar, diploma ou certificado
  • CNH (para cargos que exigem habilitação)
  • Comprovação de experiência ou cursos complementares (quando solicitado)

A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise curricular, que irá considerar formação e experiência compatível com a função escolhida.

Inscrições para o PSS de Novo Repartimento

As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, na Rua Bem-Te-Vi, Quadra 25, Lote 18, bairro Uirapuru.

⏰ Prazo: 9 e 10 de dezembro de 2025
🕗 Horários: 8h às 12h | 14h às 17h
💰 Taxa: gratuita

A contratação terá duração de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração.

.
