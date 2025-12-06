Prefeitura de Novo Repartimento anuncia processo seletivo com salários de até R$ 5 mil; veja detalhe

A Prefeitura de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com 70 vagas temporárias destinadas a candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 5.073,33, a depender do cargo e escolaridade.

CONFIRA O EDITAL DO PSS Nº 003

As inscrições serão realizadas de forma presencial, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2025, no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, no bairro Uirapuru. Não haverá taxa de inscrição.

VEJA MAIS

Vagas disponíveis

O processo seletivo oferece oportunidades em áreas operacionais, técnicas e administrativas. Entre os cargos estão:

Auxiliar de Serviços Gerais

Assistente Administrativo

Cuidador Social

Motorista de Veículos Leves

Operador de Trator

Mecânico de Máquinas Pesadas

Horticultor/Viveirista

Técnico Agrícola

Técnico em Meio Ambiente

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Florestal

Eletricista

Pedagogo Social

Psicólogo

Médico Veterinário

Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 5.073,33

Requisitos para participar

Os candidatos devem apresentar no ato da inscrição:

Ensino fundamental, médio, técnico ou superior (conforme o cargo)

Idade mínima de 18 anos

Histórico escolar, diploma ou certificado

CNH (para cargos que exigem habilitação)

Comprovação de experiência ou cursos complementares (quando solicitado)

A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise curricular, que irá considerar formação e experiência compatível com a função escolhida.

Inscrições para o PSS de Novo Repartimento

As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, na Rua Bem-Te-Vi, Quadra 25, Lote 18, bairro Uirapuru.

⏰ Prazo: 9 e 10 de dezembro de 2025

🕗 Horários: 8h às 12h | 14h às 17h

💰 Taxa: gratuita

A contratação terá duração de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração.