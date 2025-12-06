Prefeitura de Novo Repartimento anuncia processo seletivo com salários de até R$ 5 mil; veja detalhe
Inscrições serão presenciais nos dias 9 e 10 de dezembro; seleção é por análise curricular
A Prefeitura de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com 70 vagas temporárias destinadas a candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 5.073,33, a depender do cargo e escolaridade.
As inscrições serão realizadas de forma presencial, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2025, no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, no bairro Uirapuru. Não haverá taxa de inscrição.
Vagas disponíveis
O processo seletivo oferece oportunidades em áreas operacionais, técnicas e administrativas. Entre os cargos estão:
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Assistente Administrativo
- Cuidador Social
- Motorista de Veículos Leves
- Operador de Trator
- Mecânico de Máquinas Pesadas
- Horticultor/Viveirista
- Técnico Agrícola
- Técnico em Meio Ambiente
- Engenheiro Agrônomo
- Engenheiro Ambiental
- Engenheiro Florestal
- Eletricista
- Pedagogo Social
- Psicólogo
- Médico Veterinário
Remuneração: R$ 1.518,00 a R$ 5.073,33
Requisitos para participar
Os candidatos devem apresentar no ato da inscrição:
- Ensino fundamental, médio, técnico ou superior (conforme o cargo)
- Idade mínima de 18 anos
- Histórico escolar, diploma ou certificado
- CNH (para cargos que exigem habilitação)
- Comprovação de experiência ou cursos complementares (quando solicitado)
A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise curricular, que irá considerar formação e experiência compatível com a função escolhida.
Inscrições para o PSS de Novo Repartimento
As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, na Rua Bem-Te-Vi, Quadra 25, Lote 18, bairro Uirapuru.
⏰ Prazo: 9 e 10 de dezembro de 2025
🕗 Horários: 8h às 12h | 14h às 17h
💰 Taxa: gratuita
A contratação terá duração de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração.
