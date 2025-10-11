Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Fé nas ruas: Trasladação do Círio 2025 tem início em Belém

A procissão reúne milhares de romeiros e promesseiros, que acompanham cada passo da imagem em um dos momentos mais aguardados da programação do Círio

O Liberal

Teve início no final da tarde deste sábado (11/10) a romaria da Trasladação, uma das mais emocionantes do Círio de Nazaré 2025, em Belém. A berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré começou a percorrer as ruas da capital paraense rumo à Catedral da Sé, em um trajeto noturno marcado por fé, cânticos e comoção. A procissão reúne milhares de romeiros e promesseiros, que acompanham cada passo da imagem em um dos momentos mais aguardados da programação do Círio.

A Trasladação refaz o percurso da primeira procissão do Círio, ocorrida em 1793, e é conhecida pela forte carga simbólica. O cortejo saiu do Colégio Gentil Bittencourt logo após a missa celebrada pelo arcebispo Dom Júlio Endi Akamine. A multidão acompanha com velas nas mãos e cânticos, renovando promessas e orações até a chegada da imagem à Catedral, onde ela permanecerá até a manhã de domingo (12), quando será realizada a grande procissão do Círio de Nazaré.

Trasladação ilumina as ruas de Belém em noite de fé e devoção

Com percurso de 3,7 km, a Trasladação segue no sentido inverso do Círio, com chegada prevista para às 23h30. Diferentemente do Círio, o único carro em procissão é a Berlinda, que conduz a Imagem Peregrina, este ano com decoração assinada por Vando Nascimento.

O trajeto passará pelas avenidas Nazaré, Presidente Vargas, Portugal, Boulevard Castilho França, rua Padre Champagnat, finalizando na Catedral de Belém.

