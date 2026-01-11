Capa Jornal Amazônia
Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações da final da Supercopa da Espanha hoje (11/01)

Barcelona e Real Madrid jogam pela final da Supercopa Espanhola hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Barcelona soma 4 pontos a mais que o Real Madrid na atual edição de La Liga (X/ @FCBarcelona)

Barcelona x Real Madrid disputam hoje, domingo (11/01), a final da Supercopa da Espanha. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera a atual edição de La Liga e soma 16 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 53 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 9 vitórias pelas competições nas quais joga.

Já o Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol e acumula 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 vitórias.

Barcelona x Real Madrid: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Éric García e Balde; De Jong, Pedri e Raphinha; Bardghji, Ferran Torres e Fermín López. Técnico: Hans Flick.

Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger (Huijsen) e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA
Barcelona x Real Madrid
Supercopa da Espanha
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 11 de janeiro de 2026, 16h

