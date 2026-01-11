Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações da final da Supercopa da Espanha hoje (11/01) Barcelona e Real Madrid jogam pela final da Supercopa Espanhola hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 11.01.26 15h00 O Barcelona soma 4 pontos a mais que o Real Madrid na atual edição de La Liga (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Real Madrid disputam hoje, domingo (11/01), a final da Supercopa da Espanha. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona lidera a atual edição de La Liga e soma 16 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 53 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 9 vitórias pelas competições nas quais joga. Já o Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol e acumula 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 vitórias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo Barcelona x Real Madrid: prováveis escalações Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Éric García e Balde; De Jong, Pedri e Raphinha; Bardghji, Ferran Torres e Fermín López. Técnico: Hans Flick. Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger (Huijsen) e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso. FICHA TÉCNICA Barcelona x Real Madrid Supercopa da Espanha Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 11 de janeiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Barcelona jogos de hoje Supercopa da Espanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL MATA-MATA Após classificação no fio da navalha, Tuna Luso enfrenta sensação da Copinha Time paraense enfrenta o Guanabara City, time com uma das campanhas mais consistentes da competição 11.01.26 15h28 Supercopa da Espanha Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações da final da Supercopa da Espanha hoje (11/01) Barcelona e Real Madrid jogam pela final da Supercopa Espanhola hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 11.01.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00