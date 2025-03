Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste sábado (08/03)

Os jogos de hoje, sábado (08/03), da NBA ocorrem pela temporada regular da liga de basquete. Confira o horário e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets - 20h - Vivo NBA Houston Rockets x New Orleans Pelicans - 21h - Youtube (NBA Brasil) Toronto Raptors x Washington Wizards - 21h30 - NBA League Pass Atlanta Hawks x Indiana Pacers - 21h30 - NBA League Pass Miami Heat x Chicago Bulls - 22h - NBA League Pass Milwaukee Bucks x Orlando Magic - 22h - NBA League Pass Golden State Warriors x Detroit Pistons - 22h30 - NBA League Pass Boston Celtics x Los Angeles Lakers - 22h30 - ESPN 2 e Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

As partidas Charlotte Hornets x Brooklyn Nets e Houston Rockets x New Orleans Pelicans serão transmitidas pelo aplicativo Vivo NBA e pelo canal de Youtube NBA Brasil, respectivamente. Já o jogo Boston Celtics x Los Angeles Lakers passará pela ESPN 2 e pela Disney+. Todas as outras partidas de hoje passarão pela NBA League Pass.