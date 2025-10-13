Tuna conquista medalha inédita no Brasileiro Interclubes de vôlei Equipe feminina sub-17 garantiu o terceiro lugar em competição disputada no Rio de Janeiro O Liberal 13.10.25 16h52 Gabi Santos (ponteira), Ana Tereza Andrade (levantadora) e Isa (Oposta) foram destaque na disputa (Divulgação) A equipe sub-17 feminina de voleibol da Tuna Luso Brasileira conquistou uma medalha inédita ao alcançar o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de voleibol. A competição, promovida pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), foi realizada nesse mês de outubro, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O resultado representa um marco importante para o clube paraense, que celebra a primeira medalha conquistada nesta categoria. A conquista consolida o trabalho de formação e desenvolvimento das atletas de base da Tuna, que vem se destacando no cenário nacional do vôlei. Durante o torneio, a equipe da Tuna teve uma campanha consistente, terminando a primeira fase na liderança da classificação geral e acumulando apenas uma derrota, sofrida na semifinal. No confronto decisivo pelo terceiro lugar, o time paraense venceu a equipe Esperia (SP) por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/19 e 25/12. O desempenho sólido e o espírito coletivo marcaram a trajetória da Tuna na competição. As atletas demonstraram técnica e superação ao longo dos jogos, conquistando o respeito das adversárias e o reconhecimento da comissão técnica do torneio. Sob o comando do técnico Luís Castro, o grupo celebrou o feito histórico, resultado de um projeto contínuo de incentivo ao esporte e valorização das categorias de base. A medalha inédita reforça o compromisso da Tuna Luso Brasileira em investir na formação esportiva de jovens talentos do Pará. A conquista da equipe sub-17 projeta o clube para novos desafios e confirma a força do voleibol paraense no cenário nacional, mostrando que o trabalho de base segue rendendo frutos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes tuna vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Tuna conquista medalha inédita no Brasileiro Interclubes de vôlei Equipe feminina sub-17 garantiu o terceiro lugar em competição disputada no Rio de Janeiro 13.10.25 16h52 MMA Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles 13.10.25 9h44 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 CAMINHO PARA O ACESSO Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. 13.10.25 14h15