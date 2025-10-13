Tuna conquista medalha inédita no Brasileiro Interclubes de vôlei

A equipe sub-17 feminina de voleibol da Tuna Luso Brasileira conquistou uma medalha inédita ao alcançar o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de voleibol. A competição, promovida pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), foi realizada nesse mês de outubro, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

O resultado representa um marco importante para o clube paraense, que celebra a primeira medalha conquistada nesta categoria. A conquista consolida o trabalho de formação e desenvolvimento das atletas de base da Tuna, que vem se destacando no cenário nacional do vôlei.

Durante o torneio, a equipe da Tuna teve uma campanha consistente, terminando a primeira fase na liderança da classificação geral e acumulando apenas uma derrota, sofrida na semifinal. No confronto decisivo pelo terceiro lugar, o time paraense venceu a equipe Esperia (SP) por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/19 e 25/12.

O desempenho sólido e o espírito coletivo marcaram a trajetória da Tuna na competição. As atletas demonstraram técnica e superação ao longo dos jogos, conquistando o respeito das adversárias e o reconhecimento da comissão técnica do torneio.

Sob o comando do técnico Luís Castro, o grupo celebrou o feito histórico, resultado de um projeto contínuo de incentivo ao esporte e valorização das categorias de base. A medalha inédita reforça o compromisso da Tuna Luso Brasileira em investir na formação esportiva de jovens talentos do Pará.

A conquista da equipe sub-17 projeta o clube para novos desafios e confirma a força do voleibol paraense no cenário nacional, mostrando que o trabalho de base segue rendendo frutos.