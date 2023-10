Adversário do Paysandu na Série B não tem estádio para jogar em 2024; entenda

O Brusque-SC, vice-campeão da Série C e adversário do Paysandu na Série B de 2024, não tem estádio para mandar jogos. Após o final da Terceirona deste ano, o dono do clube, Carlos Renaux, ordenou a demolição da casa do Quadricolor Catarinense, o Augusto Bauer, para uma reforma no local.

No entanto, as obras no estádio tem previsão de término apenas em dezembro de 2024, após o final de temporada. Por conta disso, o Brusque-SC estuda opções para mandar jogos pelo Catarinense, Copa do Brasil e Série B no próximo ano.

Segundo o Globo Esporte de Santa Catarina, há tratativas para que o Brusque-SC mande jogos no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. No entanto, a decisão ainda não foi tomada e a diretoria da equipe vive um impasse.

A obra

Carlos Renaux estava esperando apenas o término da Série C do Brasileiro para iniciar a obra. A previsão inicial é que a reforma custe cerca de R$ 15 milhões e promova melhorias estruturais e de gramado.

O gramado será trocado para um sintético com selo Fifa, que será instalado pela mesma empresa que fez o serviço no Allianz Parque. Além disso, haverá mudanças nos vestiários, departamento médico e sala de imprensa. O restaurante, que atendia apenas funcionários, será aberto ao público com mais de 300 metros quadrados.