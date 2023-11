Vídeo: Paysandu inicia nesta segunda-feira ciclo de atividades físicas on-line

Com calendário cheio para 2024, os atletas do Paysandu vão receber nesta segunda-feira (20) um cronograma para executar atividades, que serão monitoradas de modo remoto pelos preparadores físicos. Tem mais de 30 dias que os atletas bicolores não fazem atividades no Estádio da Curuzu.

“Sabemos que muitos atletas permanecem ativos nas férias, trabalhando com seus personais. Inclusive, no início das férias já fiz cartilhas de treinamentos para os atletas que quisessem seguir um protocolo de treinamento, mesmo estando de férias, porque a gente acredita que hoje o atleta está muito mais consciente do seu dever e da sua função na profissão, que é cuidar do seu próprio corpo, para que ele possa ter o melhor desempenho possível em todas as atividades, mas a gente sabe também que o atleta precisa de um pouco de descanso, precisa curtir a família e fazer tudo aquilo que lhe cai bem”, afirmou Thomaz Lucena.

Por outro lado, o preparador físico acredita também que quanto mais rápido houver um retorno às atividades, melhor será o rendimento durante a temporada. “Foi pensando nisso que decidimos passar treinamentos on-line para os atletas três semanas antes da apresentação oficial, que vai ser no dia 14 de dezembro. Vamos iniciar uma cartilha de treinamento mais direcionada, na qual os atletas vão estar fazendo trabalhos de força, trabalhos de resistência aeróbia e anaeróbia, para que consiga antes da pré-temporada criar uma base bem sólida tanto de desenvolvimento de força, como de desenvolvimento cardiorrespiratório”, explicou.

Apenas atletas que possuem contrato vigente com o clube ou negociam renovação vão participar desse período de treinamentos.

Até então, o Paysandu já tem cinco jogadores com contratos para a próxima temporada - o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Paulão, o volante João Vieira, o meia Robinho e o atacante Vinicius Leite , além dos atletas da base.

A pré-temporada bicolor vai iniciar no dia 14 de dezembro, com a primeira etapa de atividades em Belém, nas dependências do Estádio Banpará Curuzu e CT Raul Aguilera, e na primeira semana de janeiro o grupo seguirá para o município de Barcarena, região nordeste do Estado, até a véspera da estreia no Parazão 2024.