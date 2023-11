Zagueiro Pablo Santos, especulado no Paysandu, nega ter sido procurado pelo clube

Nos últimos dias, algumas especulações nas redes sociais passaram a apontar o zagueiro Pablo Santos, 31 anos, ex-Al Raed, como um possível reforço do Paysandu para a temporada 2024. No entanto, à reportagem do O Liberal, a informação foi negada pelo próprio jogador nesta quinta-feira (23).

Os rumores surgiram em meio a suposta formação do elenco bicolor, mas além de negar a especulação para somar com o Paysandu para 2024, contou que não foi procurado em momento algum por qualquer clube do Pará com a intenção de assinar contrato com o jogador.

Pablo foi formado nas categorias de base do Paysandu. Em 2018 se transferiu para o Marítimo, de Portugual. Com destaque, acabou sendo vendido ao Braga, clube no qual passou 3 anos, também foi atleta do Moreirense, Hatayspor, Rubin Kazan e recentemente do Al Read.

O Papão ainda não oficializou nenhuma contratação, mas alguns outros rumores circulam pelas redes sociais, como por exemplo Nicolas - Atacante, José Aldo - Meia, Netinho - Volante, Elvis - meia, Kevyn - lateral-esquerdo e Alencar - volante.