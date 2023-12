Remo estende venda de ingressos promocionais para a estreia no Parazão

Devido à boa repercussão com a torcida azulina, o Clube do Remo decidiu estender por tempo indeterminado a venda do lote promocional de ingressos para a partida contra o Canaã, dia 21 de janeiro, às 16h, no Estádio do Mangueirão.

Com o prolongamento do desconto, o acesso às arquibancadas e às cadeiras continuam, respectivamente, por R$ 30 e R$ 70. As vendas dos ingressos promocionais para o jogo permanecem sendo comercializadas nos seguintes postos:

Loja Rei da Amazônia - Sede Social

Loja Rei da Amazônia - Banpará Baenão

Loja do Remo - IT Center

Loja do Remo Rei da Amazônia - Shopping Castanheira

Loja do Remo - Show Pátio Belém

Loja do Remo - Parque Shopping

Loja do Remo - Boulevard

Loja do Remo - Shopping Metrópole

Já a compra online pode ser realizada por meio do endereço ingressosa.com