Presidente do Remo, Tonhão confirma que Papellin atua como CEO do Leão

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, confirmou que o executivo de futebol, Sérgio Papellin, deve exercer uma função diferente da habitual dentro do clube. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o mandatário azulino confirmou que o dirigente, que veio do Fortaleza-CE, será um CEO, uma espécie de gestor do departamento de futebol do clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Prometemos profissionalizar esse setor, principalmente com a contratação do novo executivo Sérgio Papellin, que será o executivo e CEO e vai trabalhar no sentido de profissionalizar de uma vez por todas esse departamento”, explicou o presidente em contato com a reportagem.

VEJA MAIS

CEO é a sigla "chief executive officer", uma espécie de diretor-geral dentro de clubes-empresas ou associações civis. A função do novo profissional é executar as decisões tomadas pela presidência dos clubes.