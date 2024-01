Remo inicia pré-temporada e se hospeda no mesmo hotel que a Seleção Brasileira ficou em Belém

O Remo iniciou a pré-temporada 2024 nesta semana e decidiu não viajar e manter a preparação para as competições em Belém. O clube irá ficar hospedado em um hotel no bairro de Nazaré, mesmo local em que a Seleção Brasileira ficou quando esteve na capital paraense para jogar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O executivo e CEO do clube, Sérgio Papellin, falou dos motivos de ter uma pré-temporada em Belém e a importância de uma estrutura de qualidade.

“Vamos ter que usar muito o Baenão para treinamento, é um campo bom, local adequado e muitos criticam os motivos do Remo não ir para o interior [para a pré-temporada], mas não estamos aqui para passear, estamos aqui para trabalhar. Nenhum lugar do interior tem uma condição de trabalho tão boa como a que temos aqui no Baenão, com boa academia, o NASP a nosso favor, um bom campo de treinamento e temos que focar na qualidade de trabalho para que isso frutifique”, disse.

Sérgio Papellin preza pelo conforto aos atletas e quer evitar lesões no elenco neste início de ano. Para o executivo azulino, perder atletas por um período longo com campos duros prejudica o andamento da equipe e por isso priorizou treinos no Baenão, sem cansaço e logística de viagens.

“Já fui várias vezes ao interior, não só aqui, mas em outros clubes, e a dificuldade é grande para conseguir campos [para treinar], geralmente são campos duros, jogadores se lesionam, ficam 40 dias para se recuperar e aí, do que serviu a pré-temporada? Temos que ter um local adequado para iniciar esse trabalho e nada melhor do que ficar em Belém mesmo, na nossa casa, com toda a estrutura para que o Catalá faça o melhor trabalho possível”, avaliou.

A estreia do Remo no Campeonato Paraense 2024 será dia 21 de janeiro, diante do Canaã, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.