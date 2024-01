Remo: Lesionado, Pedro Vitor tem contrato renovado até o final da Série C

Lesionado desde a metade o ano passado, o atacante Pedro Vitor, destaque do Remo na Série C do Brasileirão, terá o contrato renovado com o Leão Azul para a próxima temporada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4), por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino.

Segundo a fonte, Pedro Vitor tem contrato com o clube azulino até o final de março, tempo provável para a recuperação da lesão no joelho. No entanto, a diretoria azulina decidiu ampliar o vínculo até o final da Série C do Brasileirão. Dessa forma, o atacante faria parte do plantel azulino durante mais da metade da temporada.

Pesou a favor da manutenção de Pedro Vitor o fato do atleta ser bem avaliado pela atual comissão técnica. Após a chegada do técnico Ricardo Catalá a Belém, que ocorreu após a final do Parazão de 2023, o atacante se tornou o artilheiro da equipe. Em oito jogos sob o comando do treinador, Pedro Vitor marcou quatro gols.

Lesão

Pedro Vitor se lesionou quando vivia a melhor fase no clube azulino. O lance ocorreu ainda no primeiro tempo do clássico Re-Pa, pela Série C de 2023, realizado no dia 17 de julho. O jogador saiu carregado pelos companheiros e com o joelho esquerdo enfaixado.

No dia seguinte, o Remo divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do atleta. Segundo o clube, o jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, o que necessitou a realização de uma cirurgia. O procedimento ocorreu quase um mês depois, no dia 7 de agosto.

Tempo de recuperação

Apesar de tornar pública a realização do procedimento, o Remo não divulgou um prazo para o retorno do jogador. Vale destacar que a ausência de prazos faz parte de um novo protocolo adotado pelo departamento médico remista.

Lesões no LCA são comuns no futebol, mas são as que mais precisam de tempo de recuperação. O tempo médio de reabilitação para rupturas desta natureza é de cerca de 7 meses.

Parazão

Ainda sem Pedro Vitor, o Remo terá o primeiro compromisso em 2024 no dia 21 de janeiro, um domingo. Às 16h, no Mangueirão, o Leão encara o Canaã, campeão da Segundinha, pela primeira rodada do Parazão. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.