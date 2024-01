Goleiro de time do Piauí leva frango, sai carregado e é demitido após o jogo; vídeo

Um errou com cinco minutos de bola rolando custou o emprego de Óscar, então goleiro do Corisabbá, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Piauiense. Durante a partida contra o Oeirense, pela primeira rodada da competição, o camisa 1 da equipe dona da casa, saiu mal e acabou colocando a bola para dentro do próprio gol ao tentar cortar um cruzamento na área.

O lance acabou resultando na demissão do goleiro que, após o gol contra, desabou em campo e foi substituído. De acordo com o relato do técnico do Corisabbá, Fernando Agostini, o jogador aparentava estar desnorteado ao ser substituído e alegou ter sofrido uma pancada na cabeça. A partida terminou 1 a 0 para o Oeirense.

O presidente do Corisabbá, Anderson Kamar, confirmou o desligamento do atleta por meio das redes sociais oficiais do clube.

Oscar tem 26 anos, e teve duas passagens por equipes de Alagoas. Com a demissão de Óscar, a Águia de Floriano está no mercado em busca de um novo goleiro. Sem Óscar, o Corisabbá volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o Fluminense-PI, no mesmo estádio Tibério Nunes, pela segunda rodada do estadual.

Confira abaixo a nota de esclarecimento:

Prezados membros da imprensa, estimados torcedores e todos os envolvidos com a Associação Atlética Corisabbá. Hoje, eu, Anderson Kamar, na qualidade de presidente deste ilustre clube, venho a público para tratar de assunto de suma importância e que tem repercutido amplamente nas últimas horas.

Refiro-me ao episódio ocorrido durante nossa última partida, onde um gol foi marcado de maneira bastante atípica. Este incidente, como é de conhecimento público, envolveu diretamente nosso goleiro Oscar. Após análises detalhadas e discussões internas, decidimos em comum acordo com o atleta proceder com a rescisão do seu contrato.

Gostaria de enfatizar que esta decisão foi tomada após cuidadosa deliberação, considerando não apenas o evento em si, mas também visando preservar a integridade de nossa equipe e evitar quaisquer desgastes maiores entre nossos atletas.

É importante salientar o respeito e a gratidão que nutrimos pelo tempo se serviço prestado por Oscar ao clube. Sua dedicação e esforços durante sua estadia conosco foram notáveis, e por isso, expressamos nosso sincero agradecimento.

Neste momento de transição, desejamos ao Oscar toda sorte e sucesso em sua jornada profissional. Que ele siga seu caminho com a certeza de que terá sempre nosso apoio e bons votos para que encontre êxito nas próximas etapas de sua carreira.

Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso em manter a transparência e o respeito pelas decisões tomadas em prol do bem-estar do clube e todos seus integrantes. Muito obrigado!